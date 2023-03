Con sutil comentario, Belinda manda un mensaje a Cazzu, la novia de Christian Nodal

Belinda está en la mira de la opinión pública, luego de que se destaparan varios escándalos alrededor de su carrera. Principalmente, la presunta rivalidad que tendría con la cantante Cazzu, y el supuesto hecho de que sus ligues tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad hasta que sean oficiales las cosas.

Sin embargo, poco a poco se han ido destapando las reacciones de la cantante de origen español, a pesar de que ha preferido guardar silencio ante la prensa, o quienes le preguntan directamente en sus perfiles en Instagram, Twitter o Facebook oficiales.

La polémica con Cazzu

A través de sus redes sociales, la cantante publicó un mensaje inquietante que impactó a toda la fanaticada más allá de sus fotografías, donde mostró un fabuloso abdomen plano. "Hola Marzo apenas empiezas y ya me estás j%#^*", escribió como pie de imagen.

Inmediatamente se activaron las alarmas; pues en fechas recientes, la cantante Cazzu, quien ahora es la novia de Christian Nodal, aseguró que le guarda un enorme respeto, y además, aseguró que siente mucha admiración por ella, pues escucha su música desde la niñez.

Ante las preguntas de la prensa, consideró que muchas de las rivalidades en el espectáculo son, muchas veces, creadas por el público con malicia, por el simple hecho de buscar una polémica que dé algo para hablar durante varios días, semanas, meses o años.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más grande que la mía, y la verdad es que yo crecí escuchando su música, le tengo muchísimo respeto, me encanta la canción que grabó con Los Ángeles Azules y muchas de su discografía, la gente puede pensar y decir muchas cosas pero yo valoro mucho su arte y nada le tengo muchísimo respeto”, dijo Cazzu de Belinda.

Y no dejó de lado el hecho de que ahora ambas tienen una canción grabada a dueto con Los Ángeles Azules, razón por la que podrían compararlas, tanto en voz, como en interpretación, creatividad, y un largo etcétera, pero aseguró que se le resbalan todos los comentarios.

“No sé quién me compara y que no sé me imagino que a la gente le divierte comparar pero no me siento comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad”, dijo Cazzu.

La respuesta de Belinda

Uno de los tantos comentarios que apareció en su reciente publicación escribe lo siguiente: "Deje que hable la gente que solo quiere foco a costa de tu luz", probablemente refiriéndose tanto a Christian Nodal, Cazzu y a José Ángel Bichir, quien habría presuntamente revelado lo del contrato para sus parejas.

En respuesta, Belinda únicamente se limitó a poner algunos corazones, como signo de estar completamente de acuerdo con lo dicho por el usuario @edelnett. Sospechosamente, fue el único comentario, de entre miles, que contestó la cantante, como si quisiera dejar una pista.

