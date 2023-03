María Chacón se une a la tendencia de micro shorts y conquista Instagram

María Chacón es una de las celebridades que conquista Instagram cada vez que actualiza la plataforma con algunas de sus fotos, como por ejemplo lo hizo este viernes, cuando compartió en su cuenta oficial una serie de imágenes en las que mostró un poco de lo que vivió en los últimos días. Aunque la actriz presumió diferentes looks, fueron los micro shorts lo que la hicieron coronarse como la reina de las tendencias para la primavera, ya que presentó dos propuestas que son ideales para estas fechas en las que sube la temperatura.

La actriz, que se dio a conocer por su personaje de "La Chofis", es muy activa en su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene 1.4 millones de seguidores, los cuales siempre están al pendiente de sus actualizaciones. La artista utiliza esta red social para dar a conocer sus nuevos proyectos, sus viajes y por supuesto, sus atuendos, con los que se ha convertido en un referente de moda para las jóvenes, ya que encuentran en ella una fuente de inspiración.

María Chacón conquista Instagram con micro shorts

Chacón, de 31 años, compartió este viernes una recopilación de fotos. Con la frase "feb was cute", la actriz publicó las imágenes, siendo la primera una en donde se le ve con un maquillaje muy cargado, debido a que tiene mucho rubor en las mejillas, sin embargo, al ir viendo las demás postales destacaron aquellas en las que se lució con un par de micro shorts, los cuales serán la tendencia de la temporada de primavera para estar fresco y cómodo.

María Chacón se luce con look negro de micro shorts IG @oficialmariachacon

En el primer outfit, se observa a la actriz de "Cabo" en lo que parece ser un camerino y frente al espejo, el cual sirvió para que modelara el micro short negro y de polipiel, que combinó con una chaqueta de la misma tela que amarró en la cintura para hacer un efecto mucho más estilizado, mientras que por debajo de esta pieza llevó una camisa de tono obscuro, y como calzado, portó una botas altas, haciendo de este un look monocromático, perfecto para llevar un evento casual de noche.

En otra de las imágenes, María Chacón vistió un atuendo más casual, debido a que llevó una blusa ligera de mangas largas en color negro, así como unas calcetas blancas hasta por debajo de las rodillas, pero el verdadero protagonista fue el micro short de cuadros, el cual tenía un corte más pronunciado en los muslos, la hizo presumir sus estilizadas piernas, arrancando suspiros de sus millones de admiradores, quienes le dejaron palabras halagadoras.

"icon, me encanta tu comeback, 2023 is your year!", "Mamiii", "Te vez espectacular en estas fotos" y "Estás que flipas chofis!", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que ha conseguido cientos de reacciones, demostrando que es muy querida por el público que no solo la sigue por su trabajo en la televisión, también porque es una de las mejores vestidas de la farándula y porque tiene diferentes propuestas para la temporada de calor.

La actriz modela su figura en micro shorts IG @oficialmariachacon

Con estos looks, María Chacón demuestra que además de los micro bikinis para la playa, también luce shorts juveniles, modernos y atrevidos, perfectos para cautivar en la primavera. La actriz se consolida como una de las fuentes de inspiración de muchas mujeres que la siguen desde que participó en Código FAMA o en la televisión, con personajes como Sofía Domínguez "La Chofis" en "Alegrijes y Rebujos".

