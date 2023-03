Selena: A.B. Quintanilla y Chris Pérez, su esposo, recuerdan a la cantante con emotivas fotos

Este viernes 31 de marzo se cumple 28 años del asesinato que marcó al mundo de la música. Selena Quintanilla falleció a causa de un disparo que le dio Yolanda Saldívar, dejando un gran legado y mucha tristeza en su familia y fans, por lo que ahora que es su aniversario luctuoso la han recordado con emotivas fotos, como las que compartieron su hermano, A.B. Quintanilla, y Chris Pérez, su esposo.

El 31 de marzo de 1995, a las 13:05 horas la llamada Reina del Tex-Mex fue declarada muerta. Tenía sólo 23 años y se encontraba en un gran momento de su carrera, no sólo en la música, porque la joven había cumplido uno de sus grandes sueños, abrir una boutique en donde pudiera dar a conocer sus diseños. Habría perdido la vida por un disparo a manos de Saldívar, quien llegó a la vida de Selena en el año de 1991, luego de insistir con el hermano de la cantante, Abraham, para crear un club de fans.

Chris Pérez y su homenaje a la Reina del Tex-Mex

Selena y Chris comenzaron su romance a escondidas, pero el papá de la cantante los descubrió. Abraham Quintanilla se opuso a la relación y le prohibió a la intérprete volver a ver a su gran amor, además de despedir al guitarrista de "Los Dinos", algo que lastimó mucho a la pareja. Sin embargo, la cantante desafió a su padre y continuó saliendo con Pérez, con quien finalmente decidió casarse el 2 de abril de 1992.

Así recordó Chris Pérez a Selena. Foto: IG @chrispereznow

"Chicos... Es ese momento. 31 de marzo de 1995. Voy a desaparecer. El 2 de abril (1992) es el siguiente", escribió el músico para acompañar la publicación en su cuenta oficial de Instagram, con la que recordó el día que perdió a su esposa, quien muchos aseguran fue el gran amor de su vida. En la publicación se pueden ver dos fotos, en una aparece la pareja abrazada, mientras que en la otra se les observa junto a uno de sus queridas mascotas.

Con 250 mil "me gusta" y superando los 5 mil comentarios, el posteo de Pérez ha conmovido a los fans de la intérprete de temas como "Amor prohibido", "No me queda más" y "La carcacha", pues muestra a la joven pareja enamorada, y el carisma que caracterizaba a la guapa texana, que supo ganarse el cariño de millones con su sonrisa y talento, y que sigue siendo uno de los grandes amores de Chris , como lo ha dejado ver en otras ocasiones al recordarla con emotivas imágenes.

La pareja se casó a escondidas. Foto: IG @chrispereznow

A.B. Quintanilla también recuerda a Selena

Pero el viudo de Selena no fue el único que recordó a la "Reina del Tex-Mex" en este aniversario de su muerte, pues A.B. Quintanilla, hermano de la artista, publicó una foto en blanco y negro en la que se le ve parado junto a un retrato de la cantante, una imagen que ha generado una gran cantidad de comentarios, y en la que el productor y músico, de 59 años, colocó sólo corazones morados y la fecha de nacimiento de la intérprete.

"4-16-71 Forever (por siempre)", fue como el creador, líder y productor de los grupos musicales Kumbia Kings y Kumbia All Starz, acompañó la postal que encantó a sus más de 600 mil seguidores, quienes han dejado muchos mensajes con emojis de corazón morado, como Quintanilla lleva varios años haciendo un homenaje a su hermana Selena.

El hermano de la cantante la recordó con esta imagen. Foto: IG @abquintanilla3

