VIDEO | Romina Poza reveló cómo es su relación con su padrastro Eduardo Santamarina

Romina Poza está en ese momento de su vida donde disfruta la decisión que tomó y le llena el alma. Esta no fue sencilla, pero sí la más sincera puesto que se dejó llevar por lo que ha visto en casa desde pequeña, primero con sus padres Jorge Poza y Mayrín Villanueva, para luego encontrar más consejos y ejemplos en su padrastro Eduardo Santamarina, pareja de su madre desde hace muchos años.

Fue precisamente sobre él, Santamarina, que la joven expresó algunos comentarios en torno a cómo es su relación y el hecho de vivir con él desde hace tiempo, pues ella era una niña cuando le conoció.

La joven conoció a Eduardo Santamarina en 2009, cuando éste comenzó una relación de pareja con su mamá, Mayrín Villanueva, misma que les llevó al altar. Desde entonces y teniendo ella cerca de 10 años, fue que la relación entre ella y Eduardo se fue gestando al grado que la convivencia ya es algo natural como buena familia.

Cuestionada sobre la buena relación que llevan Sebastián Poza, su hermano, y Eduardo Santamarina, Romina aceptó que eso es grandioso y expresó.

"Yo lo quiero y lo adoro con todo mi corazón, es alguien con quien he vivido 14 años de mi vida. Llegó en un momento y me vio crecer cuando yo era una niña y ahora que ya soy adulto siempre ha sido muy presente, súper apoyador todo el tiempo y me encanta la familia que hemos formado con él, la verdad es que lo quiero muchísimo, lo adoro", indicó Romina Poza.