V de BTS muestra como practicó mucho para aprender español en México

V de BTS deja claro que es muy profesional en todo lo que hace, por lo que no es de sorprender que para la serie "Jinny's Kitchen" se haya preparado muy bien. Pero el artista no sólo se comprometió con su trabajo dentro del restaurante, también practicó mucho para aprender español en su estancia en México, así lo mostró en el reciente capítulo del reality show, el cual se convirtió en tendencia debido a que el ARMY no para de reconocer su esfuerzo.

Este viernes 3 de marzo se transmitió por la cadena surcoreana tvN el segundo capitulo de la serie también conocida como "Seo Jin's", en donde Taehyung, nombre real del idol, fue uno de los artistas que viajó a México para atender un restaurante de comida de su país natal. Desde el primer episodio, los fanáticos de Bangtan quedaron encantados debido a que el artista escuchó una canción de Juan Gabriel y empezó a demostrar sus dotes para hablar español.

Taehyung practicó mucho para hablar español

En el más reciente episodio, los fans pudieron disfrutar cómo además de ser ayudante en la cocina, Tae, como le dicen de cariño, también salió a atender a los clientes. Al estar en México, el miembro de la banda de k-pop tuvo que hablar español, por lo que dentro del cuarto en donde se preparaban los alimentos estuvo practicando una y otra vez su pronunciación, poniéndole empeño a cada una de las palabras que decía.

En uno de los videos que circulan en redes sociales se pude ver como V está en la cocina diciendo una y otra vez "¿Está bien con salsa picante?", pues tenía que ir a una de las mesas a dejar los tazones de salsa. Aunque en un principio se vio un poco ansioso para llevar a los comensales el complemento, posteriormente, se armó de valor y repitió las palabras que había practicado anteriormente, logrando con gran éxito su objetivo.

En otra de las escenas se observa que el cantante de BTS le preguntó a uno de los clientes "¿Todo está bien?", sin embargo, éste no le contestó debido a que era un extranjero, pues la filmación de la serie se hizo cerca de la Laguna de Bacalar, en Quintana Roo, en donde se construyó este restaurante, este sitio es uno de los principales atractivos turísticos de México, por lo que recibe cientos de personas de todo el mundo.

En tanto, el ARMY está aplaudiendo el esfuerzo que hizo V durante su estancia en el país para hablar en español y elogiaron su pronunciación, pues se da a entender muy bien a pesar de que es un idioma que no domina. Asimismo, los fans han resaltado la popularidad que tiene la banda de k-pop, pues algunos de los clientes que asistieron al restaurante notaron la presencia de este miembro de BTS.

Mientras en Corea del Sur los capítulos se transmiten por la cadena tvN, en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, así como Taiwan, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Vietnam estarán disponibles en Amazon Prime Video. Por su parte, los fanáticos de BTS de América Latina y México podrían disfrutar de estos episodios hasta el verano, por lo que están pidiendo a la plataforma que cambie la fecha.

