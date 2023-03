Hijo de uno de los músicos de Los Tigres del Norte canta el cover de una de sus canciones y lo hace idéntico a su padre

Las redes sociales han sido el escenario más grande de Eduardo Hernández Jr. quien se prepara para continuar con el legado de artista que lleva en la sangre, el joven es hijo de uno de los integrantes de Los Tigres del Norte y según los videos que comparte en su cuenta oficial en Instagram tiene la voz igual a la de su padre.

Cada vez son más personas las que están al pendiente de los pasos de Eduardo Hernández Jr. pues hay quienes están convencidos que será uno de los nuevos exponentes de la música regional mexicana y quien cautivará a los seguidores de la famosa banda que integra su padre Eduardo Hernández.

El nuevo exponente es muy constante para alimentar su cuenta en Instagram y entre lo último que dio a conocer destaca un video en el que aparece tocando la guitarra y canta la pieza “No puedo más”, una de las canciones románticas más populares de los “Jefes de jefes y en la que además es su padre Eduardo quien interpreta la versión original.

El sencillo “No puedo más” fue lanzado por Los Tigres del Norte en 1995 y forma parte del disco “El ejemplo” en el que también aparecen otras melodías como: “Nos estorbó la ropa”, “Como aceite y como agua”, “Golpes en el corazón”, “El tamal”, “Quien” y “Te he de olvidar”, por mencionar algunas de las más populares en la actualidad y durante esa época.

“No, no puedo más

Yo no quisiera que te fueras lejos

Quiero sentir la seda de tu cuerpo

Que algunas noches me diste ya

Y poder enredarme las manos y sentir tu pelo

Y viajar con tus besos al cielo

Quiero oír que viniste a quedarte y que nunca te irás

Derrochar el amor en las noches y gozar contigo

Y quedarme en tus brazos dormido

Despertar y volver a tenerte y volverte a besar”, canta el joven.