Lejos de Andrea Legarreta, Erik Rubín presume sus lujosas vacaciones y ¿cena romántica?

A poco más de un mes de haber hecho oficial su separación de Andrea Legarreta, Erik Rubín dejó ver a través de sus redes sociales que decidió tomarse un descanso luego de las intensas semanas que ha vivido y para ello se tomó unas vacaciones en un lujoso destino, pero lo que más llamó la atención fue el exTimbiriche presumió un espectacular sitio donde cenó a la luz de la luna y de las velas, por lo que se desataron los rumores acerca de un posible nuevo romance del ex de la conductora de “Hoy”.

Como se mencionó antes, tras haber hecho oficial su separación de Andrea Legarreta, Erik Rubín tuvo semanas más que intensas pues además de tener que lidiar con todo lo que implicó su ruptura con la bella conductora de “Hoy”, también tuvo varias presentaciones en el “90s Pop Tour” y por si fuera poco también se encargó de producir el “Cumbia Machine Tour” donde tuvo la oportunidad de compartir el escenario con su primogénita, Mía Rubín y tras finalizar sus compromisos el cantante decidió tomarse unas vacaciones.

Erik Rubín se tomó un descanso lejos de Andrea Legarreta. Foto: IG: erikrubinoficial

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Erik Rubín presumió la vista que tiene desde su lujosa habitación y aunque no reveló su ubicación se pudo ver que el destino en el que se encuentra tiene playa, posteriormente, el exTimbiriche también dejó ver que, pese a que se encuentra de vacaciones no se permite dejar de hacer ejercicio y se tomó una foto desde el gimnasio del hotel donde se hospedó y una vez entrada la noche realizó la publicación que causó controversia.

Erik Rubín dejó en claro que ni en sus vacaciones se permite dejar de lado el ejercicio. Foto: IG: erikrubinoficial

En su video, Erik Rubín mostró una especie de terraza-jardín donde había distintas mesas decoradas a todo lujo, no obstante, en el lugar no había nadie más que él y en dicho sitio el ambiente era de romanticismo absoluto gracias a que la iluminación corría a cargo de la luna y de las velas que estaban encendidas sobre las mesas, por lo que de inmediato sus fans comenzaron a especular que en dicho sitio el cantante tendría una cita romántica, sin embargo, esto solo fueron especulaciones pues no hubo ningún elemento que pudiera confirmar o si quiera dar una pista de que esto realmente ocurriría.

Erik Rubín generó controversia con esta postal. Foto: IG: erikrubinoficial

Tras esta historia de Erik Rubín, el cantante no volvió a publicar hasta la mañana de este martes 28 de marzo y en su nuevo post se dejó ver desde la comodidad de su cama y solo publicó una foto de su pie saliendo de las sábanas con una impresionante vista del mar como fondo.

Erik Rubín sigue disfrutando al máximo de sus vacaciones. Foto: IG: erikrubinoficial

Cabe señalar que, estas publicaciones de Erik Rubín también dieron pie a que se especulara en redes sociales que el cantante ya se está preparando para vivir lejos de Andrea Legarreta pues pese a que hicieron oficial su separación él mismo confesó que seguían viviendo bajo el mismo techo y hasta detalló que le costará mucho trabajo salirse de su casa, lo cual, ocurrirá en los próximos días, no obstante, se espera que sea en los próximos días cuando el cantante hable sobre este viaje y sobre los planes que tiene a corto plazo.

