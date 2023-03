Becky G conquista con "vestido de la venganza" después de que su ex admitió que la engañó

Tras el escándalo con su prometido Sebastian Lletget, Becky G reapareció en unos importantes eventos y como era de esperarse llamó la atención de los periodistas, pero no fue por la polémica que la rodea, sino por su atuendo con el que conquistó durante su paso por la alfombra roja. Y es que la cantante apareció con el "vestido de la venganza", como le dicen los fans a las prendas que las artistas lucen después de que sus parejas admiten que las engañaron.

La noche de este lunes 27 de marzo se realizaron los premios iHeart Music Awards en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en el que la intérprete de "Mayores" estaba nominada. A pesar de que en los últimos días ha estado en el ojo del huracán debido a que una mujer reveló que su prometido le fue infiel, la cantante asistió al evento con la cabeza en alto y deslumbró a sus fanáticos con su presencia, pues siguiendo su estilo, llegó enfundada en una prenda de ropa que la hizo verse hermosa y espectacular.

Leyenda

Becky G usa vestido de la venganza con transparencias

La actriz y cantante americana, con descendencia mexicana, apareció en la alfombra roja con un vestido con transparencias, con el cual resaltó su curvilínea silueta. Con este look, Becky demostró que a pesar de todo, está en uno de sus mejores momentos, debido a que sigue siendo reconocida en la industria y también en el mundo de la moda, ya que se unió a las tendencias de ropa atrevida, pero muy elegante.

La prenda, además de ser reveladora por combinar tela y encaje, también tenía unos detalles de polipiel en la cintura y las mangas, así como un escote profundo que le daba un toque mucho más sensual al outfit, el cual fue nombrado por los fanáticos como el vestido de la venganza debido a que arrancó miradas, tal y como lo hizo en su momento Lady Di, cuando el entonces Príncipe Carlos admitió que la engañó, o recientemente Shakira quien apareció con un hermoso atuendo tras destaparse las infidelidades de Gerard Piqué.

Leyenda

Como si esto fuera poco, Becky G ganó el premio a "Mejor Canción del Año - Latino-Reggaetón", por su sencillo "Mamiii" que hizo en colaboración de Karol G. Al subir al escenario, sin anillo de compromiso, la artista, de 26 años, agradeció a sus fanáticos y amigos, asimismo dio un discurso con un fuerte mensaje: "Cuando nos unimos como mujeres en esta industria, somos capaces no solo de hacer canciones de éxito, sino también de hacer historia".

En tanto, en su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos de aquella noche. Becky sólo escribió la frase "no words but thank you" (sin palabras pero gracias), para acompañar las imágenes en las que presumió su atuendo, así como su éxito en la música, pues esta premio se suma a todos los reconocimientos que ha recibido por ser una de las máximas exponentes en el género urbano.

Leyenda

SIGUE LEYENDO:

Novio de Becky G rompe el silencio tras supuesta infidelidad: "Le falté al respeto a la única persona que amo"