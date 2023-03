TXT celebra su concierto "ACT : SWEET MIRAGE", revive los mejores momentos de su tour

Huening Kai, Yeonjun, Soobin, Beomgyu y Taehyun de Tomorrow X Together se volvieron a reunir con sus fans en el inicio de su gira "ACT: Sweet Mirage" que reunió a cerca de 30 mil seguidoras en dos días de conciertos en el famoso KSPO Dome. En punto de las seis de la tarde, tiempo local, el quinteto dio inicio a la noche con "Blue Hour".

El grupo K-Pop dará inicio a un nuevo recorrido para promocionar su último álbum THE NAME CHAPTER: TEMPTATION, cuya canción principal es "Sugar rush Ride". La primera etapa cubrirá parte de Asia durante el mes de abril y continuarán por Estados Unidos.

Tomorrow X Together se ha convertido en uno de los principales grupos K-Pop a nivel mundia, figureando en la lista Billboard y vendiendo más de un millón de discos. Esta es su segunda gira mundial con tan solo cuatro años de carrera y con un lleno total, dieron inicio a "ACT: SWEET MIRAGE".

Tomorrow X Together arranca su nueva gira desde Seúl y hacen bailar a Bang Si-hyuk

Durante el segundo día de concierto, TXT transmitió totalmente en vivo su concierto desde Corea del Sur, reuniendo a sus fieles MOA a través de la pantalla. Los idols ofrecieron un show que duró casi tres horas, donde presentaron un amplio repertorio musical conformado por sus mejores éxitos.

Tomorrow X Together se presentó en el primer segmento con trajes azules, simulando un mundo de fantasía inspirado en el concepto mágico del grupo. "Blue Hour" fue la apertura del show, seguida de canciones como Can't We Just Leave The Monster Alive?, alternando entre los VCR temáticos que contaban la historia de su universo.

BIGHIT MUSIC

A lo largo de sus primeros segmentos, TXT se cambió de vestuario por algo más juvenil y presentaron Cat & Dog, su canción debut, seguida de "9 and Three Quarters (Run Away)", una referencia al mundo de Harry Potter. También interactuaron con sus fans durante las primeras pausas del show.

Cortesía BIGHIT MUSIC

Tomorrow X Together también presentó diferentes cambios de escenario acompañados de audiovisuales que le dieron a sus fans una experiencia inmersiva a lo largo de sus presentaciones.

También presentarios varios números en solitario y en subunidades a lo largo del show, en algún momento, hicieron bailar a Bang Si Hyuk, dueño de HYBE, quien en medio del público recreó los pasos de baile de "Happy Fools".

BIGHIT MUSIC



Como parte de su repertorio, TXT presentó sus sencillos más populares como "0X1=LOVESONG (I Know I Love You)", "9 LO$ER=LO?ER" y su sencillo "Sugar Rush Ride". En la parte final del concierto, nuevamente se cambiaron de vestuario y tocaron algunas baladas y canciones más tranquillas, para finalmente despedirse con "Our Summer".