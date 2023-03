Karol G fue “balconeada” por Maluma, el colombiano confirmó la relación de la “Bichota” con otro cantante

Desde hace varios meses hay un rumor sobre la presunta relación de Karol G con Feid, aunque ninguno de los dos ha confirmado que están probando suerte en el amor, hay varios detalles que puntualizan en que los famosos están juntos y en que la “Bichota” ha encontrado nuevamente a el hombre de su vida lejos de lo que tenía con Anuel AA.

Quien no se quedó callado y emitió su opinión al respecto de esta relación fue Maluma, el colombiano habló sobre la situación amorosa de su paisana y mencionó lo que piensa del chisme que tiene a la expectativa a los seguidores de ambos artistas, la respuesta del intérprete de “Sobrio” dejó anonadado a más de un usuario en redes sociales.

El también conocido como “Pretty boy” desató una serie de reacciones y se subió a la lista de personas que piensan que Karol G y Feid son algo más que amigos, pues cabe recordar entre ellos se ha despertado una serie de coqueteos, visten con las mismas prendas e incluso se toman fotografías en sitios similares.

Aunque la originaria de Medellín, Colombia no ha mencionado algo sobre el romance, hay fanáticos que aseguran que lo dijo todo en la canción “Tus gafitas” que integran el disco “mañana será bonito”, pues en uno de los eventos que llevó a cabo en Puerto Rico, dejó claro que la pieza sí está dedicada a Feid.

“Te pienso cada una de mis noches

Solo quiero que el tiempo pase pa' volverte a ver

Dejaste tus gafitas en mi coche

Las tengo aquí pa' recordar lo bien que se te ven

Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar

Es obvio que me gustas y no lo puedo esconder

Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás

No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer

Por ti vuelvo a creer

(Eh-eh-eh) ey”, dice parte del tema “Tus gafitas”