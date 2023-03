Karol G tiene la canción para dedicarle al ex amor que te sigue llamando al estilo Paquita la del Barrio y no es “TQG”

Karol G ha cautivado a sus fanáticos y conquistado a más audiencia con el disco “Mañana será bonito", pues según sus propias palabras es una producción en la que invirtió largos meses, mucho amor, esfuerzo, ilusión y sueños, cosas que se vieron reflejadas justo después del lanzamiento ya que con el debut hizo historia.

El disco está compuesto por 17 canciones, todas con un sentido significativo en la carrera de Karol G y en su vida personal, pero hay una pieza titulada “Gucci los paños” que ya tiene más de 20 millones de reproducciones gracias a que la letra impactó a la audiencia y con la que sus seguidores se sienten identificados.

El tema es de la autoría de Carolina Giraldo Navarro (Karol G), Andrés David Restrepo Echavarría, Edgar Barrera, Esteban Higuita Estrada, Jorge Álvaro Diaz y Salomón Villada Hoyos, en el contenido se aprecia una historia de despecho y el reconocimiento de una mujer sobre el dolor que siente por el desamor de su pareja.

Al estilo de Paquita la del Barrio, “Gucci los paños” puntualiza en que una relación terminó, pero uno de los sujetos quiere regresar a pesar de que fue quien acabó con todo el amor que había en ellos, también mencionan sobre las jugadas del karma, las segundas oportunidades y el amor propio.

En el disco también están disponibles los temas: “Mientras me curo del cora”, “X si volvemos”, “Pero tú”, “Besties”, “TQG”, “Tus gafitas”, “Ojos Ferrari”, “Mercurio”, “Gatúbela”, “Kármika”, “Provenza”, “Carolina”, “Dañamos la amistad”, “Amargura”, “Cairo” y “Mañana será bonito” todos con gran aceptación por parte de la estrella que acumula casi 60 millones de oyentes mensuales en Instagram.

Con el tema “TQG” en el que colabora con Shakira, las celebridades ocuparon el número 1 en la lista “Hot Latin Song de Billboard”, y cabe destacar que la barranquillera tiene el lugar número dos por su sesión 53 con el productor argentino Bizarrap. El tema resultó impactante ya que se presume las cantantes hablan de sus pasadas relaciones. Otra de las cosas que “Mañana será bonito” ha logrado es convertirse en el primer álbum 100 % en español que creó una artista latina femenina y que llegó al primer puesto en “Billboard Top 200”

“Me decidí a empezar de cero

Y ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando

Me tomé doscientas copas y las lágrimas bajando

Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando

Después de perderme, to's dicen que eres el pendejo del año

Me salió caro llorar porque decían Gucci los paños

Cuando borré to' los videos de lo que hicimo' en el baño

¿Pa' qué revivir lo que un día fue, si ya no te extraño?

Vete y no me hagas más daño

No sé por qué putas me pides que vuelva

Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda

Sabes que esto está mal, pero te sientes bien

¿Qué te hace pensar que estoy cuando tú quieras?

No sé por qué putas me pides que vuelva

Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda

Sabes que esto está mal, pero te sientes bien

Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera

Pero yo no soy cualquiera

Te fuiste y ya yo te olvidé

Eso es lo que hoy te mata

Y así como te quise ayer

Hoy ya no eres una persona grata

El karma las cobró por mí

Y de esa mierda nadie te rescata

Las noches que por ti sufrí

No me las paga ni toda tu plata

Así de repente vuelves a llamarme

Que ya fue suficiente y que por mí cambiaste

Prefiero que me extrañes a tener que joderme

Pensando que con otra siempre estás

No sé por qué putas me pides que vuelva

Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda

Sabes que esto está mal, pero te sientes bien

¿Qué te hace pensar que estoy cuando tú quieras?

No sé por qué putas me pides que vuelva

Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda

Sabes que esto está mal, pero te sientes bien

Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera

Pero yo no soy cualquiera”