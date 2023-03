Frente al espejo, La Pompis presume su cinturita al posar en revelador look

Las redes sociales tienen una nueva obsesión y es la guapa Paula Jasso, mejor conocida como La Pompis, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, primero por traicionar a Sonido Pirata y después por unirse al Medio Metro Original, también conocido como el "malo", con presentaciones en las que sus pasos de baile emocionan a miles. Por supuesto, lo anterior no es lo único que la ha llevado a la fama, pues con sus looks ha logrado enamorar a muchos.

Tan sólo este fin de semana presumió su figura en una ajustada minifalda y top para presumir una silueta en forma de reloj de arena, y para iniciar la semana decidió posar con un revelador look para cautivar a sus seguidores. Aunque en otras ocasiones La Pompis se ha dejado ver en lencería o en bikini, en esta ocasión se mostró como nunca antes y dejó poco a la imaginación con su ropa interior a la vista.

De frente, La Pompis se corona como la más bella de Twitter

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la bella Paula Jasso compartió una foto para la que posó frente al espejo para dejarse ver más hermosa que nunca al resaltar su cinturita de infarto y figura llena de curvas con unas pantis rosas pastel con las que presumió su lado más sensual. Un look tan revelador como este también le sirvió como el pretexto perfecto para presumir un par de tatuajes a la altura de la cadera.

Este fue el coqueto look con el que La Pompis paralizó la red. (Foto: TW @lapompisoficial)

Luego de paralizar la red al dejar ver que tiene la cinturita de infarto más envidiada del mundo del espectáculo, La Pompis completó su look con un top de escote profundo y con cintas para abornar su abdomen torneado y vientre plano; con esta segunda prenda demostró que el fucsia es uno de los colores que más le favorecen y resaltan su belleza, misma que en esta ocasión acompañó con un maquillaje de ojos muy sensual.

Por supuesto, sus fans no tardaron en llenarla de halagos por su revelador look con el que elevó la temperatura en la red y también le recordaron que al ser la sensación del Internet su presencia ya es esperada en muchas otras partes del país para presumir los mejores pasos de baile. Y según lo que ha dejado ver la ex de Sonido Pirata, este nuevo inicio no sólo estará acompañado del Medio Metro original, sino también de "La Media Pompa", a quien no dudó en presentar como su "nueva sister".

Claro que con esta ansiada colaboración entre el bailarín y la guapa modelo, también se esperan looks de infarto con los cuales destaque como nunca su sensual figura, tal y como ha hecho en más de una ocasión para demostrar que su cinturita luce espectacular con un bikini, una minifalda o un minishort.

La Pompis tiene los looks ideales para derrochar estilo. (Foto: IG @lapompisoficial)

