Desde la playa, Laura G paraliza la red con microbikini bicolor

Los fans de Laura G se llevaron una gran sorpresa este fin de semana y es que disfrutó de unas vacaciones en la playa que no dudó en presumir en redes sociales y aunque los lujos se hicieron presentes hasta en los mínimos detalles, hubo algo en particular que llamó la atención de todos: su look playero. Pues la guapa conductora de "Venga La Alegría" se lució con las prendas más frescas para sobrevivir al calor y lucir como toda una fashionista; por supuesto, no dudó en sumarse a la fiebre de llevar un microbikini para lucir como nunca la figura.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Laura G compartió varias fotos y videos con los que se coronó como la más guapa y la famosa con el mejor estilo, además con esta nueva aparición dio una importante cátedra de moda para demostrar que esta primavera los microbikinis se llevarán en diseños bicolor, una apuesta que ya se ha visto en otras famosas como María León o Irina Baeva. Por supuesto, la periodista acaba de sorprender con la apuesta ideal para lucir un traje de baño en dos colores y aún así lucir icónica, así como ayudar a resaltar el bronceado.

Con un look muy juvenil, así presumió su belleza

Desde la Riviera Maya la famosa se coronó como la más bella en un coqueto y revelador traje de baño que es ideal para marcar una cintura pequeña, presumir un vientre plano y un abdomen de acero, pues el bottom se caracteriza por un tiro bajo bastante revelador y cautivador. Para esta prenda destaca un sobrio color negro que es ideal para darle elegancia a la imagen entera y además poder lucir al último grito de la moda, pues varias famosas han dejado en claro que es el tono que reinará esta primavera.

Desde la playa se robó todas las miradas. (Foto: IG @lauragii)

Por otro lado, el top del bañador destaca por un corte clásico y elegante que contrapone a la tendencia micro y es con esta prenda con la que se crear el diseño bicolor perfecto para imponer moda desde la playa, pues sobresale un intenso color verde que sin duda ayudó a Laura G a lucir fresca, moderna y con un toque muy tropical sin tener que recurrir a los estampados. De esta forma dio con la combinación más icónica y glamurosa de la temporada.

En esta primera cátedra de moda para lucir un microbikini bicolor, la también locutora dejó ver que menos es más, en especial cuando se trata de un atuendo playero como este que está pensado para disfrutar del mar y del calor; prueba de ello es que en esta primera foto posó desde la playa en lo que parece ser una caminata en la arena. Mientras que en una segunda publicación también dejó ver que este estilo revelador y juvenil también es magnífico para sacar el lado más glamuroso.

Y es que al posar desde la alberca y para darle un vistazo más a su traje de baño bicolor, Laura G también agregó unos cuantos accesorios con los que elevó su look y demostró ser la más bella. Para ello eligió dos pequeños collares de cuentas que le dan un estilo muy juvenil y tropical; mientras que para agregar misterio y glamur a la imagen, unos lentes oscuros son ideal. Como era de esperarse, la famosa no dudó en presumir sus rostros más sonrientes al mismo tiempo en que disfrutaba de sus lujosas vacaciones en la playa.

Así presumió su belleza. (Foto: IG @lauragii)

Por su parte, sus fans no dudaron en llenarla de halagos y aplaudir su look playero con el que cautivó a todo el mundo. "Qué hermosa", "qué hermosa eres así al natural", "qué linda te ves Lau", "bonita mujer", "eres una diosa", "eres tan bella" y "reina" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

SIGUE LEYENDO

