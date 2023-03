De un curita gigante al Harlem Shake: estos fueron los peores regalos de "En familia con Chabelo"

El mundo del espectáculo y el país entero se encuentran de luto tras la muerte de Xavier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo o el amigo de todos los niños, que falleció este sábado tras un cuadro de abdomen agudo y un choque séptico, según confesó su hijo. Desde entonces todos los mexicanos e incluso extranjeros lamentan la partida del actor, cantante, comediante y conductor que por casi cinco décadas estuvo al frente de "En familia con Chabelo", programa que este domingo fue retransmitido por Televisa.

La muerte del cuate de todo México no sólo trajo mucha tristeza, sino también nostalgia en personas de todas las edades que no han dudado en recordar sus momentos más polémicos, sus mejores bromas y por supuesto algunos de los más icónicos y que marcaron a la televisión mexicana. Como era de esperarse, las redes sociales se han llenado con videos que relatan todo lo anterior y uno de los más virales es el de un tiktoker que recordó algunos de los peores regalos que el actor entregó a los concursantes de "En familia con Chabelo".

Cabe recordar que los participantes acumulaban un regalo de valor, entre ellos salas o recámaras de los famosos Muebles Troncoso y que poco antes de terminar el programa tenían que elegir entre quedárselos o cambiarlos por otro regalo secreto de la catafixia, palabra que por cierto fue invento del conductor. Este momento era el de mayor tensión entre los espectadores, especialmente porque muchos de los obsequios terminaban siendo bromas que despertaban la risa de todos los espectadores.

La catafixia era el momento más esperado del programa. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuáles fueron los peores regalos de la catafixia de Chabelo?

Es por ello que el video ha causado revuelo en TikTok y los usuarios de la plataforma no han dudado en recordar que a pesar que se trataban de los peores regalos, marcaron a la televisión y a cada uno de los concursantes. ¿Recuerdas alguno de ellos?, te compartimos los más divertidos de los 48 años que duró el programa al aire.

Las sobras. Uno de los primeros momentos que causaron la risa del público fue cuando un niño intercambió sus regalos de lujo por "un kit completo de todo lo que sobró de la fiesta del Día del Amor y la Amistad", anunciaba Jorge Alberto Aguilera mientras en la catafixia se veía a un cupido dormido. Mochila gigante. Asimismo, al abrir la catafixia número dos el conductor afirmó que la gran sorpresa era una "mochila para los cuadernos", pero en una versión enorme para la que incluso el propio Chabelo afirmó que cabían dos personas. Paracaídas. Y no, no nos referimos al que se usa al caer de un avión, sino a un curita enorme con el que el amigo de todos los niños se mantuvo fiel a su humor. "Para caídas, para raspones, para cortadas", se escucha decir a Jorge Alberto Aguilera. Harlem Shake. Como olvidar el 2013 cuando esta canción se volvió todo un challenge de las redes sociales y que consistía en un baile improvisado mientras las personas lucían atuendos de disfraces, pues este momento icónico también llegó a "En familia con Chabelo". Un guajolote. Finalmente, entre los peores regalos este es el favorito de los internautas cuando en el foro Chabelo apareció diciendo a uno de los concursantes: "Un guajolote vivo, cállese, cállese, cállese, para usted seños Juárez".

Así se vivió el divertido momento. (Foto: Captura de pantalla)

Estos "peores" regalos despertaron la nostalgia entre los fans de Chabelo

Luego de 48 años al aire millones de mexicanos tienen los mejores recuerdos de este icónico programa que se convirtió en un ícono de la cultura; sin embargo, tras volver a vivir estas catafixias, no dudaron en dejar todo tipo de comentarios como es que no recordaban ciertos momentos o incluso caer en desacuerdo al afirmar que entre la lista de obsequios también se encontraban cosas que valían la pena.

Entre los comentarios con más likes de este video viral de TikTok se leen opiniones como "ver el Harlem Shake me hizo dudar de mi noción del tiempo; sentía que l baile fue después del programa", "el guajolote es el mejor de todos", "a mi hermana una vez le catafixió lo que había ganado por 3 kilos de carnitas", "me ofende que no estén los tacos de caca en ningún lugar del top" y "una vez a una niña le cambiaron una recámara por 3 tacos al pastor".

Con estos comentarios el fiel público de Xavier López Rodríguez también le dio el último adiós al amigo de todos los niños y a su vez aprovecharon para recordar cómo se vivían todas las mañanas de domingo, siempre acompañados por el programa "En Familia con Chabelo" y que incluso este 26 de marzo revivió con una transmisión especial para rendirle homenaje al cuate de todo México.

