Tras la polémica demanda, Luis Miguel anunció una feliz noticia

Luis Miguel confirmó hace muy poco su Tour 2023 por las redes sociales y sin dudas causo una conmoción total. No hubo nadie en el mundo quien no sucumbiera ante la noticia, pues sus fans han esperado poco más de cuatro años para verlo en un escenario. Recordemos que su última gira, México por siempre, fue en 2018.

Además, en internet a causado un gran revuelo ya que el mexicano siga rompiendo récords en una plataforma como Spotify aún sin tener disco reciente y sin haberse presentado ante su público desde hace años es ya de por sí un gran logro. El Sol se ha convertido en el primer cantante mexicano en lograr 8 mil millones de reproducciones en la plataforma de música.

El nuevo record de Luis Miguel

El mexicano Luis Miguel no ha dado los detalles sobre su próximo tour. Es decir, no hay fechas, ni las ciudades o los países que visitará Micky con esta gira, pero desde ya, las fans están ahorrando para no quedarse sin boletos. De hecho, trascendió que estaría preparando su Tour 2023 en España, el país donde se encuentra con su nuevo amor, Paloma Cuevas.

De igual manera, en Internet el cantante mexicano no deja de batir record por doquier. Hace menos de una hora, desde la cuenta oficial de Instagram que tiene la producción del Sol han informado que llegó a los 10 Billones de reproducciones en todas las plataformas y por supuesto lo convierte en una de las personalidades de la historia musical.

No hay dudas que la noticias de que Luis Miguel regresa a los escenarios este año nos tiene súper emocionados. Definitivamente el hecho que el mexicano haya anunciado un tour para este año, ha logrado explotar todas las plataformas de streaming ya que las fans no van a querer dejar de cantar ni una canción.

