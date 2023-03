Anna Ferro conmemoró su primer aniversario de casada con Fernando del Solar: "Jamás pensé pasarlo sin ti"

Una conmemoración amarga fue para Anna Ferro su primer aniversario de casada con Fernando del Solar, quien falleció a los pocos meses de haber llegado al altar. La maestra de yoga e influencer admitió que jamás pensó pasar esta importante fecha sin el ex conductor de Venga la Alegría y Hoy, sin embargo, compartió con sus miles de seguidores algunas fotos y videos, así como mensajes dedicados al argentino que perdió la vida en 2022.

Hace unos días, Ferro tomó su cuenta de Instagram para recordar que este sería su primer aniversario de boda con el conductor argentino, quien lamentablemente falleció el 30 de junio del 2022, sólo tres meses después de llegar al altar con su novia. En sus historias de la plataforma de Meta, la creadora de contenido compartió una serie de mensajes en los que conmovió a sus admiradores y los del también actor, ya que reveló cómo conmemoró esta fecha tan importante sin su esposo.

Anna Ferro conmemora su primer aniversario de boda con Fer del Solar

“Hoy a estas horas hace un año nos estábamos diciendo sí… y jamás imaginé pasar mi primer aniversario sin ti. Te amo", fue la frase que colocó Ferro en una fotografía de su boda, la cual se realizó el 22 de marzo, en una ceremonia privada en un exclusivo hotel de la Riviera Maya, en Cancún, Quintana Roo. En la imagen se puede ver a la pareja feliz después de cumplir su sueño de casarse tras enfrentar varias dificultades juntos.

Anna Ferro recuerda su aniversario con Fer del Solar Foto: Captura de pantalla

En un siguiente post en la red social, la viuda del presentador de televisión dio a conocer cómo conmemoró su primer año de casado en honor a Fer del Solar. "Sé que estás cerca de mí de otra forma, pero mi corazón anhela verte, abrazarte, besarte, amarte… feliz aniversario amore. Hoy me tomé un lambrusco, me compré flores, me hice una tira de asado en tu honor, besos hasta el cielo”, confesó la influencer al colocar otra foto junto al presentador, que luchó contra el linfoma de Hodgkin.

Asimismo, publicó en su Feed de la plataforma de Meta el video de cómo fue su boda con el conductor de Venga la Alegría. Aunque recibió muchos mensajes de cariño y apoyo en este momento amargo, también algunos usuarios dejaron sus críticas debido a todo el escándalo con Ingrid Coronado, quien asegura que Anna no ha querido contactarse con ella para hablar sobre una propiedad que según su versión le pertenece.

"Sabes que ya no te creo nada, no hay nada más fiel que respetar y conmemorar la memoria de alguien haciendo lo justo y ojo para lo haters no estoy apoyando Ingrid" y "Ante Dios eso no vale. Pero si verdaderamente amas a Fer. Devuelve el apartamento a sus hijos. A ti no te costo nada y si crees que es el precio por cuidarlo. Pues no es amor real el tuyo y si así fuera te dio su tiempo. Se correcta", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

La influencer conmemoró esta fecha tan importante tras la muerte del conductor de VLA Foto: Captura de pantalla

