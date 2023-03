VIDEO | John Wick 4: Keanu Reeves cuenta toda la saga… ¡en un minuto!

Una de las películas más esperadas de marzo llega por fin a la pantalla grande. Se trata de John Wick, nueva entrega de una de las más populares sagas del cine de acción en los últimos años.

Si por alguna razón no has visto las películas anteriores, no hay problema: como suele hacerlo, Keanu Reeves se apareció para salvar el día, contando prácticamente todo lo que sucedió en las tres entregas anteriores, ¡en un solo minuto!

Durante los primeros 20 segundos del video, compartido por la productora de la cinta, Reeves desmenuza la primera entrega, donde Wick pierde a su esposa y debe hacerse cargo de un cachorro, todo ello mientras se enfrenta a peligrosos mafiosos rusos.

En la segunda película, el protagonista se enfrenta a la mafia italiana después de presenciar un suicidio, por el que se hace responsable. Además de formar alianzas que lo ayudarán de por vida, sigue cuidando a su perro.

Para la tercera entrega, John Wick debe hacer frente a una misteriosa organización criminal que, como la mayoría de villanos desde la primera película, lo quiere ver muerto. Y casi lo logra, pero de último minuto conoce a un poderoso aliado que lo ayudará en la cuarta entrega.

“Ahora ya están listos para ‘John Wick: Capítulo 4’. Gracias”, concluye el carismático actor.

