Muere Lance Reddick, actor de "John Wick" y "The Wire", a los 60 años

Este viernes 17 de marzo, el mundo del cine se vistió de luto después de que se confirmara la muerte del actor Lance Reddick de 60 años, famoso por los papeles que realizó en las películas de "John Wick" y el la serie de HBO "The Wire".

De acuerdo con el medio internacional TMZ, hasta el momento no se han esclarecido las causas de la muerte del actor Lance Redicck, pero las autoridades creen que pudo tratarse de una muerte natural. Se espera que en los próximos días se brinde más información al respecto.

Foto: Especial

¿Quién era Lance Reddick?

Lance Reddick nació el 7 de junio de 1962 en Baltimore, Estados Unidos. Desde muy temprana edad realizó estudios de actuación y sus primeros trabajos los hizo como cantante.

Entre sus trabajos destacados están los que realizó en la serie "The Wire" de HBO en donde hizo el papel de Cedric Daniels. También dio vida Phillip Broyles en la serie "Fringe". Uno de sus últimos trabajos los hizo para Netflix en la serie Resident Evil donde interpretó a Albert Wesker.

En el mundo del cine, Lance Reddick participó en varias películas siendo las más destacas sus actuaciones en "John Wick", "Godzilla vs Kong", "Brother To Brother", "The Fixer" y "Little Woods".

Foto: Especial

Lance Reddick en John Wick 4

"John Wick: Chapter 4" es uno de los grandes estrenos para este año. La película protagonizada por Keanu Reeves se estrenará en México el próximo 23 de marzo. En el tráiler de la cinta podemos observar a Lance Reddick, el cual pudo ser el último papel que realizó en su carrera.

Fue el pasado miércoles 15 de marzo cuando Lance Reddick publicó un último mensaje en sus redes sociales. En las imágenes se alcanza a ver al actor disfrutando de la compañía de sus perros. Curiosamente no estuvo presente en el estreno de la nueva película de "John Wick".

SIGUE LEYENDO

Ángela Aguilar: su atrevida foto en bikini y desde la piscina con la que encendió la red

Muere a los 75 años el músico, Fito Olivares, creador de "Juana la cubana"