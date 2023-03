Ángela Aguilar: el look en short y top con el que se corona como diosa de la moda en primavera

Recientemente, la artista menor de la dinastía Aguilar, Ángela, se ha posicionado en el centro de los reflectores luego de que anunció que tendrá una importante gira por Estados Unidos titulada “Piensa en mí”, con lo cual hace su regreso triunfal a los escenarios luego de enfrentar varias polémicas en su vida en los últimos meses, sobre todo dentro de la índole amorosa, pues recordemos que fue un duro golpe para la cantante el hecho de que se filtraron diversas fotos de ella junto a su expareja Gussy Lau.

La joven cantante, que es nieta de Flor Silvestre y de Antonio Aguilar, reveló durante una transmisión en vivo que al inicio de su carrera ella “jugaba” a ser artista, pero que ahora, a sus 19 años, está más que comprometida con el futuro de su carrera, por lo que día tras día se prepara para mejorar y seguir creciendo en el gremio que le fue heredado en las venas.

Otra de las cosas que mencionó es que lanzará un nuevo álbum en donde se retoma el bolero y toda su historia, del origen y de los mejores exponentes de este género tan especial para la música en español. “Muy pocas personas saben lo mucho que significa esto para mí, es un orgullo, yo porto trajes mexicanos porque yo soy más mexicana que nada, mis papás me enseñaron a ser orgullosa de dónde vengo, vengo de muchos lugares, mi sangre viene de muchos lugares, pero eso no me quita lo orgullosa que me siento de ser mexicana”, aseveró.

Ángela Aguilar como un ícono de la moda

Pero no sólo es a través de la música que Ángela Aguilar se ha consolidado como una mujer imprescindible de seguir en el arte, sino que también en el universo de la moda se lleva varios reflectores y miles de seguidores que aplauden su buen gusto a la hora de vestir, especialmente cuando de temporadas se trata y ahora que ha iniciado la primavera, la joven cantante de “En realidad” nos ha demostrado por qué cuenta con más de 9 millones de seguidores en Instagram, quienes diariamente halagan su buen gusto por las tendencias.

Ahora, la artista que tiene una importante colaboración con Christian Nodal llamada “Dime como quieres” ha sorprendido al apostar con un look monocromático en el que el negro fue el protagonista, pues la artista optó por utilizar un top strapless para lucir su abdomen impacto, lo cual sin duda recibió cientos de elogios.

Pero el elemento más llamativo de su atuendo fue un short de tiro alto para marcar la cintura y crear armonía en la figura, algo que ha causado sensación, pues pocas veces “La princesa de la música regional mexicana” se deja ver con shorts. Aunque su buen look no para aquí, pues para refrendar su estilo con un toque extra juvenil y moderno la hija de Pepe Aguilar también usó un blazer desgastado para incluirse en la tendencia styreet style.

