Louis Tomlinson reunió a casi 5 mil fans y conquista México con "All Of Those Voices"

Louis Tomlinson regresó a México para celebrar la premiere de "All Of Those Voices", su primer documental como solista. El británico reunió a cerca de 5 mil fans en una plaza al sur de la Ciudad de México, el cantante finalizó su gira promocional de su película que se estrena a nivel mundial este 22 de marzo.

Tras la separación de One Direction, Louis se tardó en iniciar su carrera como solista, siendo el último de sus excompañeros en tomar su propio camino que y ha ido en ascenso en muy poco tiempo, pues su segundo álbum "Faith in the future" alcanzó el número 1 en el Reino Unido.

La Ciudad de México fue una de las sedes elegidas para la premire de "All Of Those Voices" y contó con la asistencia de Louis Tomlison y el director del documental Charlie Lightening, quienes fueron recibidos al grito de "hermano, ya eres mexicano". A su paso por la red carpet, el británico quedó encantado con la cantidad de gente reunida, se dedicó a firmar autógrafos y saludó a las fans en cada una de las salas donde se proyectó la película.

Te puede interesar: Luis Estrada a horas del estreno de "¡Que viva México!": "Es mi película más ambiciosa"

Louis Tomlinson estrena "All Of Those Voices"

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Louis Tomlinson aseguró que la mancuerna con Charlie lo ayudó a mostrar la esencia de su verdadero yo, pues el director sabía los momentos que debía o no filmar y que tan íntimo era el material que se grabó a lo largo del 2019 y 2021.

Sobre la premiere en México, el cantante explicó que es uno de sus lugares favoritos, pues tiene memorias con One Direction e incluso ha vacacionado en Los Cabos. Durante la proyección de "All Of Those Voices", las fans corearon algunas canciones y rompieron en llanto en los momentos más personales del británico.

Heraldo de México

Louis Tomlinson se muestra "devastado" ante la separación de One Direction, atravesando la pérdida de su madre y hermana, sin saber qué rumbo tomar con su carrera, pero su largometraje muestra su fe, confianza en sí mismo y la gran acogida de su base de fans, quienes le demostraron que es importante y puede hacer la música que le gusta.