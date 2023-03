Gerard Piqué lanza fuerte mensaje tras polémica con Shakira: "No gastaré dinero en limpiar mi imagen"

Luego de que se destapara el escándalo de una infidelidad en la relación entre Gerard Piqué y Shakira, el amor entre el futbolista y Clara Chía se mantenía únicamente dentro de casa; fueron muy poca las veces que se les vio en algún donde hubieran más personas, y todavía menos fueron las muestras de amor en público.

Sin embargo, luego de que Shakira anunciara que se mudará de Barcelona, pues ya no quiere vivir junto a la casa de sus suegros, parece que las cosas darán un giro completamente inesperado, pues Piqué y Clara ya comenzaron a salir, tomados de la mano, dejándose ver más enamorados que nunca.

Shakira se ha convertido en un éxito por las canciones contra su ex. Crédito: Instagram / @shakira

Piqué y Clara Chía ya no se esconden

Eso sucedió en fechas recientes, cuando los paparazzi los ubicaron acudiendo a los mejores restaurantes de la zona con su nueva pareja, Clara. Las fotografías los muestran disfrutando diferentes estilos de comida, felices, completamente ajenos a lo que pasa a su alrededor, y sin ser molestados por la gente.

No es todo, pues en fechas recientes también se les vio con la familia con la familia de Piqué, quienes parece que ya se acomodaron a la idea de que el astro del futbol español se ha olvidado completamente de la cantante, y tiene todas las intenciones de poner seria su relación con Chía.

Hasta el momento, su vida ha continuado, y de vez en cuando se publican cosas entre sí en redes sociales, lo cual no significa que su relación no vaya en serio, pues realmente quieren mantenerlo hermético ante todo el revuelo que han causado las canciones de Shakira. Por lo tanto, si tienen intenciones de casarse o iniciar una familia, seguirá siendo un secreto.

Se ha dejado ver en público con Clara Chía por fin. Crédito: Instagram / @3gerardpique

Lo que ya no es un secreto, es que Piqué se destapó durante una entrevista con su amigo Jordi Basté, quien desde luego, le hizo algunas preguntas sobre la polémica ruptura con la cantante Colombiana, y no dejó pasar la oportunidad de mandar un duro mensaje a la opinión pública.

Aseguró que no tiene ningún problema con haberse convertido en el hombre más odiado del momento, y solamente las personas que lo quieren y se mantienen cerca de él, saben lo que en verdad vale como persona, por lo que no está dispuesto a limpiar su imagen de ninguna manera, ni con dinero.

"El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", dijo.

A piqué no le importa lo que hablen de él. Crédito: Instagram / @3gerardpique

Shakira busca nueva casa

Por su parte, Shakira sigue buscando nueva casa. Su primer objetivo ya se cumplió, irse a vivir muy lejos de Piqué, pues luego de conseguir la custodia de sus hijos, salió volando rumbo a los Estados Unidos para presentarse en un programa de televisión junto a Bizarrap, pero no se le ven intenciones de volver.

De hecho, crecen los rumores de que quiere vivir en una isla privada en Miami. De acuerdo con un periodista estadounidense, La cantante podría adquirir una vivienda así para tener toda la privacidad posible. Además, una de sus amigas más cercanas vive muy cerca, y la estaría apoyando a comprar esa propiedad.

Por ahora quiere estar cerca de su padre, quien ha estado enfermo en los últimos meses, y también quiere pasar tiempo con sus hijos, para olvidarse por fin de la polémica que desde hace un año ha transformado completamente su vida y su carrera musical, tanto en el estudio, como en vivo.

Shakira quiere vivir en una isla privada. Crédito: Instagram / @shakira

Y es que su casa se ha vuelto punto de reunión no solo de los periodistas interesados en captar cada momento de su espacio, y el de sus hijos. También suelen reunirse decenas de fanáticos en las calles aledañas, esperando que en algún momento se asome por la ventana, y les brinde un saludo. Que salga de su casa y se tomen una foto.

