El frío apodo que Clara Chía Martí usa para referirse a Shakira delante de los amigos de Gerard Piqué

Clara Chía Martí se ha vuelto toda una celebridad y no por ser una gran artista. La actual pareja del ex futbolista Gerard Piqué, está señalada por ser el principal motivo que el empresario se haya separado de la madre de sus hijos y por eso su popularidad no la deja bien parada en ningún lado del mundo.

Shakira y Piqué están el ojo de la tormenta y por eso su relación quedó muy fracturada tras su anuncio de la ruptura y, es que varios medios de comunicación comenzaron a difundir información que señalaba que el ex futbolista le fue infiel múltiples veces a la colombiana siendo la joven catalana una de esas personas.

Clara Chía Martí y Piqué. Fuente: Instagram @clarachia_official_

El apodo que usa Clara Chía Martí contra Shakira

Por todo lo sucedido, Clara Chía Martí no soporta a la nacida en Barranquilla y por eso le ha puesto el apodo de "la ex de Gerard" con el cual la llama en frente de los amigos del dueño de Kosmos con un tono de ofensa o burla, situación que ha llamado mucho la atención y que ha ocasionado la indignaciones de los fans de la cantante.

Es importante decir que Shakira no ha dejado de lanzar ataque en contra de Gerard Piqué, su actual novia y hasta a sus ex suegros, pues la colombiana ha puntualizado que la música le ha servido como vía para desahogarse de la pesadilla vivida con el ex futbolista, quien también es el padre de sus hijos.

Clara Chía Martí y Piqué. Fuente: Instagram @clarachia_official_

En definitiva, Clara Chía Martí siente que tiene todo el derecho de ponerle apodos a la colombiana, pues ella le ha hecho mucho daño y que por el momento se ve irreparable. El único punto bueno que ha visto la novia de Gerard Piqué, es que la colombiana está a punto de mudarse a Miami para rehacer su vida junto a sus hijos.

