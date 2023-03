La película sólo para adultos en Netflix basada en exitosa novela, te revolverá el estómago pero no la dejarás de ver

Netflix ha dejado en claro que este 2023 está dispuesto a subir sus niveles de rating a través de diversas propuestas de películas que han hecho historia, es por eso que hace lo necesario para traerlas a su catálogo y este es precisamente el caso de la cinta que te recomendamos a continuación, misma que es considerada incluso una película de culto y la cual debes ver sin duda, sobre todo si te apasiona el séptimo arte.

Se trata de la cinta titulada “Perfume: The Story of a Murderer” o por su título en español “El perfume: historia de un asesino”, se trata de un largometraje de corte dramático que cuenta con intensas escenas a lo largo de su proyección, por lo que esta cinta es concebida bajo la categoría “R”, que quiere decir restricted, por lo que se trata de una película que no es apta para menores de 17 años, a menos que las vean en compañía de un adulto.

Una cinta no apta para sensibles

La película tiene un par de días desde que fue añadida al catálogo de este servidor por streaming y se trata de una coproducción entre Alemania, España y Francia, misma que desde su lanzamiento en 2006 causó furor. Sin importar que este filme esté cerca de cumplir los 20 años desde su lanzamiento, lo cierto es que se trata de una producción imprescindible si te gustan las fuertes emociones.

“El perfume: historia de un asesino” es una producción dirigida por Tom Tykwer, la cual se basa en la novela homónima de Patrick Süskind, concebida como una obra literaria de corte intenso. Además de su destacada historia, este es un filme que destaca por la participación de su talento escénico, pues es protagonizada por Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman, Rachel Hurd-Wood y Karoline Herfurth.

La historia se desarrolla en Francia a mediados del siglo XVIII, lugar en donde se narra la historia de Jean Baptiste Grenouille, un joven que nació prácticamente entre la basura, sin embargo, esto no es lo peor, pues su madre decide abandonarlo como si se tratara de desechos. Esto hizo que pasara por numerosos hospicios donde su personalidad retraída le llevó a tener varios problemas.

Su vida comienza a transformarse drásticamente debido a que el protagonista cuenta con un olfato extraordinario, gracias al cual conseguirá empezar a ganarse la vida, es así como llega a trabajar con un viejo perfumista, el cual le dará conocimientos que acrecentarán su obsesión por los olores, misma que escalará a niveles simplemente extremos: se vuelve un asesino en serie para hacer perfume con sus víctimas.

