"Me parece un estúpido”: Gustavo Adolfo Infante habla del pastelazo que recibió en vivo

Hace unos días te informamos que el experto en temas del espectáculo, Gustavo Adolfo Infante se convirtió en víctima de una agresión de parte del creador de contenido, Rey Grupero. El momento se volvió viral y acaparó la atención de los distintos espacios de la farándula.

En plena transmisión en vivo, Gustavo Adolfo Infante estaba hablando sobre una de las recientes polémicas que ha protagonizado el Rey Grupero, pero todo se salió de control después de que el creador de contenido interrumpió el programa para darle un pastelazo.

Después de que presuntamente estaría como invitado, Rey Grupero ingresó a la cabina y le dio un pastelazo en la cara a Gustavo Adolfo Infante. El conductor inmediatamente expresó su molestia y salió a buscarlo, pero ya se había ido.

Este miércoles, después de varios días de la polémica, Gustavo Adolfo Infante aprovechó el espacio en su programa en YouTube para hablar sobre la polémica que recientemente tuvo con Rey Grupero, exparticipante de la tercera temporada de "La Casa de los Famosos".

Sin guardarse nada y fiel a su estilo, el también conductor de "Sale El Sol" aseguró que la actitud del influencer fue una estupidez, por lo que le aconsejó madurar y no actuar de esa manera en los distintos espacios de la farándula.

“Me parece una estupidez, debería madurar y no debería vivir de esas estupideces “, señaló el conductor.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante puso fin a la controversia al decir que no le interesa nada de lo que tenga que ver con Rey Grupero, pero se pronunciaba por respeto a sus oyentes. Dijo que el influencer le parece un "estúpido de 40 años".

“No me interesa su vida. No voy a dar réplica y contestación. Esa persona me parece un estúpido de 40 años”, sentenció.