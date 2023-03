VIDEO | Leonardo Aguilar se convierte en el chofer del camión de su papá Pepe Aguilar

Todos los hijos de Pepe Aguilar han demostrado que son talentosos ya sea en la escena musical o fuera de ella, pero es Leonardo quien en diversos momentos se ha dicho interesado por diversas actividades que no tienen nada que ver con estar arriba del escenario, algunas de estas son la pesca, el jaripeo y ahora también se mostró curioso por operar camiones.

En una publicación que hizo a través de sus cuentas en redes sociales, Leonardo Aguilar dio a conocer que se convirtió en el chofer del autobús de su padre y que es una de las cosas que disfrutó realizar, pero no fue lo único que dijo, también agregó que no descarta la posibilidad en hacerlo de nuevo.

“Me encanta aprender cosas nuevas! El otro día le di la vuelta el autobús de mi papá. Ha sido de las cosas que más me ha gustado hacer en la vida. Muero de ganas de seguir aprendiendo, y eventualmente llevármelo en un viaje largo en carretera. Agréguenlo a las cosas que me gusta hacer”, escribió el cantante en una serie de videos que subió a su cuenta en Instagram.

Los seguidores de Leonardo Aguilar siempre apoyan cualquier cosa en la que se relacione el llamado “Gallo fino”, es por lo que recibió cientos de mensajes en donde le decían que cualquier cosa que lleva a cabo lo hace de la mejor manera, ya que aseguran que siempre pone su corazón y da lo mejor de sí.

Uno de los famosos que no perdió la oportunidad para saludar a la estrella y además escribir algo referente a su nueva actividad fue Edén Muñoz, el grupero recordó una canción en la que habla sobre una persona que también maneja camiones grandes, aunque con hábitos distintos a los que ha mostrado Leonardo Aguilar.

“Soy troquero y me gusta ser borracho soy parrandero y me gusta enamorar traigo dinero pa gastar con mis amigos y en la cantina no le gusta panterear”, mencionó Edén en la sección de comentarios.