Leonardo Aguilar escribió esta canción al terminar un amor y seguro te va a doler: "como si aún disfrutara de sus besos"

“Como si no te hubieras ido” es una canción que forma parte de “Y lo volví a hacer”, el nuevo disco de Leonardo Aguilar con el que pone al descubierto su corazón, pero esta pieza tiene un valor especial ante las otras, ya que fue escrita para una de las pasadas relaciones amorosas que más le dolió dejar ir.

Según un video de "El Gallo Fino”, apodo de la estrella de regional mexicano, “Como si no te hubieras ido” le recuerda a una mujer con la que estableció una conexión romántica, pero las cosas tuvieron que terminar por decisión de ella, algo que le dolió y le fue tan difícil aceptar que tuvo que crear una melodía.

“Es una canción que habla de no querer aceptar cuando las cosa se acabaron, por eso escribí esa canción, porque quería fingir que todavía no había terminado mi relación, así que yo me hice guey durante un par de semanas como si no se hubiera ido, como si no me hubieran cortado, hasta que llegó el momento de aceptarlo y escribí la canción ‘Como si no se hubiera ido’, como si nunca hubiera dicho ‘no te quiero’ y todavía disfrutara de sus besos ; el video viene próximamente”, platica Leonardo en una grabación.