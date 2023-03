¡Sigue facturando! Ahora Shakira podría demandar a este famoso cantante por mencionarla en una de sus canciones

Luego de su lanzamiento “TQG” Shakira y Karol G se han posicionado como dos de las mujeres latinoamericanas más importantes dentro del gremio de la música a nivel global, no obstante, esta melodía —estrenada el pasado viernes 24 de febrero— ha desatado diversas polémicas, pues hay quienes interpretan que la melodía es una indirecta para Gerard Piqué, pero también para el rapero Anuel AA, quien en el pasado sostuvo un vínculo amoroso con la creadora del término “Bichota”.

Es dentro de este contexto que en respuesta ante las presuntas indirectas, Emanuel Gazmey Santiago, mejor conocido por su nombre artístico como Anuel AA, decidió emplear la música como herramienta de defensa, para ello utilizó la misma estrategia que la intérprete de “Monotonía” para hacer una especie de contestación a la melodía de las colombianas.

Shakira y Karol G son dos de las artistas latinas más exitosas. Foto: Especial

Shakira ¿se defenderá por la vía legal?

Fue a través de su tema titulado "Más rica que ayer", que el rapero, y compositor puertorriqueño ha desatado escándalo luego de que en una de sus estrofas menciona a la artista originaria de Barranquilla, lo mismo que su ex pareja Gerard Piqué, algo que al parecer ahora ha molestado a la sudamericana creadora de hits como “La bicicleta”, “Loba”, y las de la intuición.

La melodía que, de acuerdo a diversos medios habría hecho enojar a Shakira dice: "Él no ha podido hacer que tú pare' de amarme, te diste cuenta que no es fácil olvidarme, yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú ni puede' lastimarme. Si tú me perdona', te perdona' lo que hicimo', ustede' no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo'. Yo era un ignorante y manejarlo no supímos, a vece' lo que damo' no es lo que recibimos. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere' sigo siendo el nene y me escribe. Tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no ere' Shakira ni yo Piqué. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere", se escucha en la canción.

El hecho de mencionar a la famosa expareja habría sido recurso que el originario de Puerto Rico empleó para generar mayor interés en su melodía, sin embargo, lanzo este track sin pensar en que pudiera generarle conflictos con la artista de 46 años.

Hasta el momento estas son versiones extraoficiales, sin embargo, los seguidores de la intérprete de “Ojos así” están a la expectativa de que la mamá de Sasha y Milán Piqué otorgue información respecto a su accionar ante el uso de su nombre sin debida autorización, por lo que incluso ha trascendido que la barranquillera podría inclinarse por la vía legal.

