Cruz Contreras es el otro mexicano que compite por un Oscar

Cruz Contreras tiene seis años trabajando para Sony Pictures como Character FX Artist, y este domingo será la tercera vez que una de las cintas en las que participa compite por un Oscar a Mejor película animada, “Monstruo del mar”, un trabajo del que está orgulloso por el nivel de detalle que trabajaron.

Contreras trabaja en el departamento de cabello y ropa de los personajes, pero en esta ocasión también apoyó en varios detalles del barco, las cuerdas y velas.

“Me quedé impactado por lo que hicimos, se veía tan bien. Creo que el nivel de detalle que tiene el el filme es increíble y me encantó trabajar con Chris Williams, un director al que admiro desde hace tiempo por trabajos como ‘Mohana’”, dijo el animador desde Canadá.

Cruz es originario de Igual, Guerrero, y estudió en la Universidad de Cuernavaca, Morelos, fue la segunda generación graduada de la carrera de Animación y arte digital. Siempre fue un amante del cine y quería dedicarse a eso, pero no en cintas live action, sino desde la animación y aunque a la mitad de la carrera, pensó que no habría futuro en México, su mamá lo animó a seguir.

Cuando terminó sus estudios, intentó entrar a trabajar en una televisora nacional, pero lo rechazaron por no tener experiencia, lo entendió y siguió buscando oportunidades. Así llegó a una feria del empleo donde estaba Sony Pictures, mostró su portafolio, por la tarde lo contactaron para una entrevista y días después ya estaba en Vancouver.

“Fue difícil al principio, siempre digo que crees que sabes inglés hasta que llegas a un país donde lo hablan. Pero lo más complicado fue pasar los casi cinco años de conocimientos en español a inglés y explicar qué estás haciendo y cómo en una junta a tus jefes. Recuerdo que cuando salí, le dije a mi compañero, no quiero pasar por esto otra vez, y él sonriendo me comentó que teníamos otra junta a las cuatro de la tarde”, contó.

EL FUTURO DE LA ANIMACIÓN

Contreras comparte la visión de Guillermo del Toro sobre que la animación no es un área sólo para niños, si no un medio para contar historias que a través del live action son más difíciles de tocar, y cree que esto ya está pasando; no sólo por la cinta de “Pinocho”, sino por el trabajo de “Red”, hablando de la pubertad, o de “Gato con botas: el último deseo”, que trata la ansiedad.

“La industria está moviéndose para bien. Estoy muy emocionado por las películas que saldrán, porque siento que va haber un cambio muy drástico, ya lo vimos desde el año pasado con las cintas que también están nominadas. Creo que estamos abordando temas más intensos y haciendo uso de estas herramientas tecnológicas para contar una historia de una manera más bonita y estética bella”, detalló.

DATOS

No extraña México porque visita el país muy seguido, vendrá en mayo

El problema que ve en las cintas de animación 3D, es que sigue siendo caro hacerlas

Espera que México se vuelva industria de la animación stop motion

La cinta que más lo ha retado es “Más allá de la luna”, con la que también estuvo nominado

NÚMEROS

3 cintas en las que trabaja han sido nominadas

1 Oscar se llevó “Spider-Man: Un nuevo universo”

