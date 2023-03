Salen a la luz los beneficios que el actor Pablo Lyle tiene dentro de la cárcel en Florida

Luego de ser condenado a cinco años de prisión tras el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, el actor mexicano Pablo Lyle fue trasladado a una cárcel preventiva al sur de Florida y desde entonces los tabloides no han dejado de hablar respecto a este caso, pues esta es una de las pocas veces en las que un actor mexicano enfrenta un proceso de privatización de la libertad por parte de la ley en Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado por Las estrellas, ha salido a la luz información que apunta a que el artista escénico recibió un manual de orientación en el cual explican cómo comportarse dentro de las instalaciones para no ser castigado y no tener problemas.

Sin embargo, en este documento se precisa que Pablo Lyle no puede estar fuera de su área de alojamiento sin una identificación, además de que no puede estar en ciertas zonas no autorizadas, mismas que puede visitar siempre y cuando esté con compañía de elementos de seguridad, por lo que se da a entender que el famoso goza de ciertos privilegios en los cuales incluso tiene protección para estar en algunas partes de la prisión.

Una de las advertencias que más llamó la atención es que se da a conocer que dentro de la cárcel hay pandillas que amenazan la seguridad de los internos, por lo que Pablo debe de tener cuidado con quien se relaciona, pero además ha destacado que más allá de las responsabilidades que el actor tiene, también cuenta con diversos beneficios.

Se sabe que Pablo Lyle tiene derecho a hacer varias llamadas telefónicas y que solo puede comunicarse con las personas que él mismo aprobó en una lista. A pesar de que tiene prohibido tener teléfono celular, lo cierto es que goza de comunicación a través del método previamente mencionado.

Se estipuló además que las visitas que Pablo Lyle tiene son un privilegio, más no un derecho, ya que el actor puede recibir a sus amigos y familiares siempre y cuando se programen sus visitas en una lista; también tiene derecho a contactar a sus seres queridos a través de correspondencia, misma que será inspeccionada previamente para evitar el contrabando.

Por último, se sabe que el histrión tiene derecho a atención médica, también puede usar la biblioteca, tiene acceso a educación académica, cuenta con tres comidas diarias y un banco para detenidos.

