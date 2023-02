Esta es la imponente cifra que Piqué recaudó tras publicar en Instagram su primera foto con Clara Chía Martí

Gerard Piqué no está pasando el mejor momento personal de su vida y todo se debe por la escandalosa separación que tiene con la colombiana Shakira. Pero no todo lo que es malo no termina siendo beneficioso, pues en lo profesional el ex jugador del Barcelona continúa facturando por todos lados.

El amor entre Clara Chía Martí y el empresario floreció de la peor manera pero de todas maneras, este par de enamorados ha decidido continuar con la relación. Tal es asi que el ex futbolista compartió en su cuenta de Instagram una foto con la especialista en Marketing confirmando su noviazgo a pensar de todo.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí. Archivo.

El dinero que gana Piqué en las redes sociales

Gerard Piqué no se queda atrás de ningún negocio y es que con la primera foto que compartió en redes al lado de Clara Chía Martí, ganó alrededor de 70 mil dólares (alrededor de millón y medio de pesos mexicanos), según un estudio de “Ticketgum”, en su más reciente estudio sobre las cifras que generan los exfutbolistas más famosos en Instagram.

La publicación con Clara Chía Martí cuenta con más de 4 millones de likes y casi 800 mil comentarios de todo tipo. Es así, como la primera foto de la pareja ha posicionado al campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y ahora presidente de la 'King´s League', como una de las personalidades más seguidas actualmente en el medio del espectáculo.

Gerard Piqué. Fuente: Instagram @3gerardpique

Gerard Piqué y Gareth Bale lideran la lista en cuánto al dinero que ganan por sus fotos y publicaciones en Instagram están: Franck Ribéry con 24.960 dólares, Blaise Matuidi con 18.351; además de Jack Wilshere, Carlos Tévez, Laurent Koscielny, John Obi Mikel, Adebayo Akinfenwa y Martin Skrtel; con ganancias que van desde los cuatro hasta siete mil dólares.

SIGUE LEYENDO

Los hijos de Shakira son los genios detrás de este video musical de la colombiana

Toma aire antes de escuchar parte de la nueva canción de Shakira antes de su estreno