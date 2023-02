Conoce al actor de "Train to Busan" que confesó su amor por Rosé de BLACKPINK

Rosé, una de las voces principales de BLACKPINK, ha cautivado a sus fans por su talento, pero también ha destacado por su belleza y presencia en el escenario. De hecho, se ha convertido en la favorita de muchos y prueba de esto es que recientemente un famoso actor coreano confesó que ella es su preferida de la girlband.

¿Quién fue el famoso actor?

El actor Kim Eui-sung, quien actualmente tiene 57 años, es conocido por su participación en la famosa película coreana "Train to Busan", pero también ha participado en filmes como "The King", "Steel Rain" y "Wiretap". En una reciente entrevista para el programa de radio PowerFM de Kim Young-chul, el artista reveló que le gusta mucho la música de las chicas y detalló que las vio en vivo durante su gira "Born Pink Tour" en Seúl, Corea del Sur.

Kim Eui-sung interpretó a Yon-suk en "Train to Busan". (Créditos: Twitter / @BLACKPINKFML)

Asimismo, mencionó que su integrante favorita es Rosé y recomendó al público que las escuchen. Por si fuera poco, confesó que su canción favorita es "You Never Know" y dejó claro que es un fiel seguidor de las chicas desde hace años.

Kim Eui-sung en el programa que confesó que era BLINK. (Créditos: Twitter / @BLACKPINKFML)

BLINK emociona al enterarse

Ante la confesión del reconocido actor, los fans de BLACKPINK se han mostrado emocionados, pues cada vez es más común que artistas reconocidos revelen su admiración por las chicas. "Él es un verdadero BLINK. Incluso eligió una canción profunda", "Wow, debe conocer mucho a BLACKPINK por la canción que eligió" y "BLACKPINK es tan querido", fueron las reacciones del fandom.

De hecho, el próximo mes de abril las chicas visitarán por primera vez nuestro país y recientemente su primera fecha hizo SOLD OUT. Por esta razón, este jueves se dio a conocer que los BLINKS mexicanos tendrán la oportunidad de verlas en un segundo show en el Foro Sol, el cual se realizará el jueves 27 de abril, y las entradas ya pueden adquirirse en Ticketmaster.

Las chicas se han vuelto muy famosas en todo el mundo.(Créditos: Twitter / @BLACKPINKFML)

