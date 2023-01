VIDEO: la vez que Rosé de BLACKPINK cantó una canción de Shakira y emocionó a los BLINKS latinos

Rosé, cantante principal de BLACKPINK, fue reconocida por Shakira en el 2020 luego de que en un programa coreano interpretó "Waka Waka (Esto es África)", la canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2010 celebrada en ese año en Sudáfrica, pues la colombiana dijo que tenía una voz hermosa.

Por su parte, los fans de banda de K-Pop, sobre todos los latinos, quienes son conocidos como BLINKS, se mostraron muy emocionados, pues Shakira es una de las exponentes más importantes de América Latina.

¿Cómo fue que Rosé cantó la canción de Shakira?

Desde entonces, la cantante de "Ojos Así" ha reconocido el talento de las cantantes de BLACKPINK, pues en una reciente entrevista mencionó que le gustaba su música, por lo que aquí recordamos cómo fue la vez que Rosé cantó una de sus canciones más populares en el programa "Knowing Bros".

El 17 de octubre del 2020, la cantante de "Gone" apareció cantando y bailando la canción de Shakira. De hecho, intentó imitar su tono de voz. Ante esto, la colombiana se sintió honrada, tanto así que posteó en su cuenta de Instagram el video. "Oh wow. Me encanta verte haciendo eso. Eres muy linda. Gracias, Rosé", mencionó.

Shakira conoce a las chicas de BLACKPINK. (Créditos: Instagram / @Shakira)

Rosé se enteró del post de Shakira

Al poco tiempo de que Shakira agradeció el cover que hizo Rosé en Instagram, la cantante de origen coreano mencionó que estaba muy contenta por los comentarios que hizo la colombiana y confirmó que vio su post en redes.

Sin embargo, señaló que le hubiera gustado hacerlo mejor, pues consideró que estaba algo nerviosa cuando lo hizo. “Desearía haberlo hecho mejor, estaba nerviosa. Tal vez pude haber causado una muy buena impresión. Estoy muy feliz de que ella lo publicara”, confesó en una transmisión en vivo con sus fans, los BLINKS.

SIGUE LEYENDO:

Así fue la vez que Jimin de BTS se puso un crop top y enloqueció al ARMY con estas FOTOS

NCT 127 conquista a las mexicanas con su gira “NEO City: The Link”, así se vivió su concierto en México

La FOTO de BLACKPINK con el extenista Roger Federer que rompió la red

PAL