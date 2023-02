Anette Cuburu es la más bella de VLA con sólo un blazer y medias negras

Anette Cuburu se deja ver con lo mejor de las tendencias en cada transmisión de "Venga la Alegría" (VLA), matutino de TV Azteca en el que también se ha confirmado como la más bella, pues la presentadora siempre destaca entre sus compañeras por su estilo y las prendas con las que se luce, como el blazer tipo vestido en dos colores que combinó con medias negras para la transmisión de este martes.

La conductora, que cumplió 47 años el pasado 18 de enero, en sus inicios en el medio artístico formó parte del grupo musical "Éxtasis", y hoy roba miradas en el matutino de la televisora del Ajusco y se posiciona como una de las fashionistas de la pantalla chica, pues impone con su estilo, sobre todo cuando se trata de prendas entalladas con las que destaca su silueta esbelta y curvilínea.

Anette Cuburu conquista en vestido estilo blazer

En su cuenta de Instagram la presentadora compartió una foto y un video en los que se le ve luciendo el atuendo que llevó al programa, un look elegante y coqueto con el que enamoró a sus millones de seguidores, pues a sólo unas horas de replicar su look recibió miles de "me gusta" y cientos de comentarios con elogios, algunos de estos de compañeras del medio del espectáculo como Anette Michel y Linet Puente.

Anette impone estilo con sus looks. Foto: IG @anetteoficial

"Actitud es todo!! Martes que me sabe a viernes en @vengalaalegria Maquillaje @karimaquillaje Peinado @paty_auresa Stylist @marichu19 FOTO @sergiotorressa Saco @kettalboutique" y "La vida es blanco y negro,hay que tratar de vivir más en blanco ", fueron las frases que escribió Anette para acompañar las publicaciones en la que se lució con su look y también con su peinado, pues derrochó estilo con una media coleta que le quitó años de encima.

Cuburu, originaria de California, Estados Unidos, da cátedra de estilo para las mujeres maduras y confirma que cuando se trata de derrochar estilo ella es una de las favoritas del medio del espectáculo y de VLA, pues además de destacar con sus modernos atuendos, llama la atención por confirmar que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de presumir la silueta, pues a sus 47 años impone con su forma de vestir.

La conductora de VLA confirma su belleza y estilo. Foto: IG @anetteoficial

En las imágenes, que han cautivado a sus millones de admiradores, se puede ver a la conductora luciendo un vestido tipo blazer, que llama la atención por combinar los colores blanco y negro, pieza que combinó con medias negras y botas altas, arriba de las rodillas, con lo que le dio un toque sensual y provocativo al outfit de dos tonos que la ha hecho recibir tantos halagadores mensajes.

La presentadora, que tomó clases de actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, inició su carrera en un programa de venta de productos por televisión, en el año 1998, y también es recordada por su aparición en telenovelas como "El Candidato", protagonizada por Humberto Zurita y Lorena Rojas, sin embargo, ha sido su faceta como conductora en VLA con la que ha ganado el cariño del público y ha mostrado su lado más fashionista.

La presentadora destaca sus piernas en medias negras. Foto: IG @anetteoficial

