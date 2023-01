A sus 47 años, Anette Cuburu se roba las miradas en revelador traje de baño

Este lunes 30 de enero, la guapa conductora de televisión, Anette Cuburu se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir una fotografía en Instagram con la que demostró que luce mejor que nunca en este 2023 o al menos así se lo hicieron saber sus fieles seguidores.

Ante sus miles de fans en la red social, la conductora de "Venga La Alegría" subió una imagen que no pasó desapercibida para nadie, alcanzando a los pocos minutos miles de me gusta y recibiendo cientos de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de prendas.

Foto: Instagram/@anetteoficial

Anette Cuburu se luce desde la playa

Hace unos momentos, Anette Cuburu demostró que es una de las famosas más bellas en el espectáculo después de compartir una imagen posando desde Cancún en el estado de Quintana Roo, uno de los destinos turísticos más famosos en nuestro país.

En la fotografía vemos a la también exconductora del "programa Hoy" presumir la enviable figura que ha conseguido a sus 48 años con un hermoso traje de baño en color verde que dejó al descubierto sus tonificadas piernas y resaltó cada una de sus curvas.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida para nadie alcanzando, a los pocos minutos, más de cuatro mil me gusta y recibiendo cientos de comentarios. La mayoría de los internautas coincidió en que ese tipo de looks le quedan a la medida a la guapa conductora de "Venga La Alegría".

Foto: Instagram/@anetteoficial

Anette Cuburu, la más bella de VLA

Como te comentamos anteriormente, en este 2023, Anette Cuburu se ha consolidado como una de las grandes figuras del espectáculo gracias al excelente trabajo que ha realizado como conductora de "Venga La Alegría" durante tanto tiempo.

Además de brillar en la pantalla chica, la también modelo es toda una celebridad en redes sociales y para muestra de ello basta con revisar que en Instagram cuenta con más de un millón de seguidores, quienes se rinden ante cada publicación que realiza.

