SAG Awards 2025: EN VIVO los detalles de la alfombra roja y entrega de premios a lo mejor del cine

La actriz está nominada en Mejor interpretación femenina de reparto - película por "Wicked", categoría en la que compite con Monica Barbaro por "A Complete Unknown"; Jamie Lee Curtis por "The Last Showgirl"; Danielle Deadwyler por "The Piano Lesson", y Zoe Saldaña por "Emilia Pérez".

Ariana Grande llena de brillo los SAW Awards 2025. Foto: AP