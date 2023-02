FOTOS | El elegante vestido blanco estilo gótico con el que Megan Fox acaparó las miradas

Cuando se trata de belleza, sensualidad y elegancia Megan Fox es una de las actrices de Hollywood que destacan por su inigualable estilo y así lo demostró durante la entrega de los Premios Grammy celebrada el pasado fin de semana en Los Ángeles, en donde acaparó las miradas a su paso por la alfombra roja con un impactante vestido blanco que combinó con el look de su prometido, el cantante Machine Gun Kelly.

Gun Kelly recibió su primera nominación en los Grammy y, aunque no se llevó el galardón, participó en la categoría Mejor álbum de rock por “Mainstream” y la actriz celebró con un tierno mensaje el reconocimiento que hicieron a su talento al incluirlo entre los nominados: “Has manejado este proceso con una gracia y madurez que no he visto de ti antes y estoy muy orgullosa (…) Verte crecer en ti mismo y convertirte en un mejor hombre es una experiencia inconmensurablemente más satisfactoria que verte aceptar un premio”.

Megan Fox con elegante vestido blanco. Foto: IG @stylememaeve

La estrella de “Transformers” deseaba que su prometido disfrutara su momento de éxito y para ello optó por un atuendo elegante y sutil, aunque sin dejar de lado el glamour y la sensualidad que tanto la caracteriza ya que llevó detalles con transparencias que le permitieron presumir su escultural figura como ha sucedido con otros atuendos en importantes eventos.

La actriz, de 36 años, lució un vestido blanco corte sirena totalmente liso en la parte de la falda y el escote. El diseño también llevó transparencias en el área de la cintura, donde se añadieron detalles con un toque gótico que es parte del estilo con el que la polémica pareja se ha dejado ver en importantes eventos. Para ello, combinaron sus atuendos y él llevó un traje plateado tipo espacial.

Megan Fox junto a Machine Gun Kelly. Foto: IG @stylememaeve

¿Megan Fox sufre accidente?

Fox ha dado de qué hablar por su peculiar relación con Machine Gun Kelly ya que en más de una ocasión han revelado detalles de su vida íntima, entre ellos que beben sangre en uno de sus rituales o que usa un costoso traje para tener relaciones sexuales, pero esta vez un accidente habría encendido las alertas entre sus fans.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo presumió el elegante vestido strapless en color rojo que usó para la fiesta previa de los Grammy en la que se reúnen todos los nominados. Se trata de una prenda creada por Alexis Mabille con un ajustado corsé y detalles plisados en la cadera, así como un corte sirena que resalta su escultural figura.

Aunque fue el mensaje con el que estuvo acompañada la postal lo que llamó la atención de sus seguidores, pues en él señala haber sufrido un accidente: “Bajando del avión con una muñeca rota y una contusión cerebral directamente a una fiesta de los Grammy”.

