Desde la cama, Mariazel preocupa a sus fans con inquietante mensaje: “Me siento fatal”

Mariazel Olle Casals causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que publicó un inquietante mensaje en sus redes sociales en el que señaló que le impidieron trabajar en “Más Deporte” debido a que tiene algunas complicaciones de salud, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que sabemos al respecto.

La preocupación de los fans de Mariazel comenzó cuando notaron la ausencia de la conductora en “Más Deporte”, espacio del que se ha convertido en todo un referente y debido a ello comenzaron a cuestionarse en redes sociales el motivo por el que no estuvo presente derrochando carisma, belleza y talento como cada domingo pese a que estaba anunciada.

Tras los cuestionamientos de sus fans, Mariazel publicó una historia en su perfil oficial de Instagram en la que se dejó ver desde su cama luciendo un aspecto un tanto desmejorado y detalló que sí se había presentado en el set de grabación, pero le impidieron trabajar debido a que presentaba una fuerte infección, además, señaló que ya pudo confirmar que no se trataba de Covid-19, por lo que, por ahora, la indicación es solo guardar reposo.

“No estoy en “Más Deporte” ¡buh! Sí fui, yo me presenté a trabajar a pesar de que me siento fatal, fui a Televisa Chapultepec pero pues me regresaron por obvias razones, no es Covid-19, ya me hicieron prueba hoy en la mañana, pero sí traigo una infeccionsaza, yo espero estar como nueva en un par de días, ahora a descansar viendo a mis compañeros y al rato gana Pumas, hoy se gana en CU”, fueron las palabras que dijo Mariazel en su video, en el cual, como se mencionó antes, apareció desde su cama bien abrigada con una sudadera del equipo felino.

Cabe mencionar que, Mariazel pasó un el fin de semana en familia disfrutando de la tranquilidad del bosque del Ajusco, sin embargo, todo parece indicar que las bajas temperaturas le pasaron factura, por lo que ahora tendrá que cuidarse para poder regresar al ruedo lo más pronto posible.

De momento, se desconoce la fecha en la que Mariazel podrá retomar sus actividades cotidianas de manera normal, sin embargo, sus seguidores también se han mostrado preocupados por el hecho de que no pueda grabar algunos capítulos de la novena temporada de “Me Caigo de Risa”.

El fin de semana de Mariazel se vio opacado por su enfermedad. Foto: IG: mariazelzel

Sobre Mariazel, la estrella del momento

Actualmente, Mariazel es una de las celebridades más solicitadas de todo el ambiente artístico pues sus habilidades como conductora son requeridas por distintos espacios televisivos, prueba de ello es que tiene presencia en programas de corte deportivo, de entretenimiento y de espectáculos, además, sus habilidades como actriz, también la han llevado a tener pequeñas intervenciones en algunas producciones y por si fuera poco, también es todo un fenómeno en redes sociales, donde ha logrado consolidarse como todo un referente de la moda, pues de manera recurrente sorprende a sus fans con sus impactantes outfits.

Mariazel es una de las máximas figuras de la pantalla chica en la actualidad. Foto: IG: mariazelzel

Cabe mencionar que, el buen momento por el que atraviesa Mariazel en el plano laboral también se ha hecho extensivo a su vida personal pues tiene una excelente relación con su esposo, Adrián Rubio, además, disfruta al máximo de su maternidad junto a su hija Laia, quien ya demostró haber heredado el talento de sus padres pues ya dio sus primeros pasos como actriz, por lo que la española está más que orgullosa de su heredera.

