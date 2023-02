En bikini, Niurka derrite la red con candente rutina desde el gym

Niurka Marcos, quien también es conocida como “La Mujer Escándalo”, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en Instagram con la que dejó más que claro por qué sigue siendo considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula pues resulta que la bella vedette cubana provocó decenas de suspiros al presumir sus curvas con un diminuto bikini desde el gimnasio, por lo que, como era de esperarse, los halagos comenzaron a lloverle por decenas.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Niurka Marcos difundió el revelador video en cuestión, el cual, únicamente tuvo la intención de deleitar la pupila de los más de dos millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, en la cual, es todo un fenómeno debido al candente contenido que publica de manera recurrente.

Para este video, Niurka se grabó a sí misma desde lo que parece ser su gimnasio privado, no obstante, lo que verdaderamente llamó la atención de su grabación fue que la bella vedette cubana se dejó ver con un arriesgado micro bikini de color nude, el cual, le permitió lucir todas y cada una de sus curvas en todo su esplendor.

El revelador video de Niurka Marcos tuvo una duración de poco más de un minuto y en este lapso la vedette se grabó realizando ejercicios en distintos aparatos, además, se encargó de capturar su belleza de todos los ángulos posibles, por lo que las imágenes resultaron verdaderamente reveladoras para sus fans, quienes no pudieron resistirse ante sus encantos y se volcaron en halagos.

“Toda una diosa”, “¡Qué cuerpazo!”, “La más guapa de todas”, “Simplemente divina”, “Cada día más hermosa”, “Un verdadero bombón”, “Chulada de mujer” y “Como los buenos vinos…” fueron algunos halagos que se pudieron leer en la publicación de Niurka, la cual, en tan solo unos minutos acumuló miles de likes y fue replicada en distintas plataformas y páginas de fans donde las imágenes también causaron un gran revuelo.

Niurka posee uno de los físicos más envidiables de la farándula. Foto: IG:

niurka.oficial

Niurka reitera ataques contra Paty Navidad

Luego de ver a Paty Navidad en “La Casa de los Famosos 3”, Niurka Marcos aseveró que la actriz tiene “cuerpo feo” y lamentó el estado físico en el que se encuentra pues señaló que la recordaba como una de las mujeres más bonitas de toda la farándula, por lo que la cubana recibió fuertes comentarios, no obstante, la exesposa de Juan Osorio salió a hacerle frente a todos sus detractores y lejos de retractarse reiteró que nada ni nadie podrá impedirle que siga expresando su sentir.

“La verdad no es una ofensa, es la verdad. Ahorita está descuidada. Al que le guste bien y al que no que se vaya muy lejos junto con quien me critique. Está muy abandonada (Paty Navidad) y lo voy a seguir repitiendo mientras me lo sigan preguntando, porque es lo que ven mis ojos”, fueron las palabras que dijo Niurka durante un encuentro con distintos medios.

