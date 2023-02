FOTOS: Vanessa Guzmán conquista en micro bikini y presume su musculosa figura

Vanessa Guzmán dejó a sus fans sin aliento con su última publicación en redes sociales con la que también conquistó a sus miles de seguidores. La actriz y fisicoculturista compartió en Instagram una serie de fotos en las que se lució con un coqueto micro bikini que fue perfecto para que presumiera su musculosa figura, causando revuelo en la plataforma con miles de "likes" y cientos de comentarios.

Desde sus inicios en la televisión, la guapa protagonista de telenovelas, de 46 años, llamó la atención del público y los productores por su esbelta figura, sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un ejemplo para muchos hombres y mujeres por su vida fitness y haber incursionado en el mundo del fisicoculturismo, presumiendo sus músculos en reveladores looks, como los trajes de baño con los que se presenta en las competencias.

Vanessa Guzmán se luce en micro bikini

Guzmán se ha mantenido activa en las plataformas digitales a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que suma 872 mil fans, con quienes comparte sus entrenamientos, ya que Guzmán está en constante preparación para las pruebas y los concursos en los que se presenta y en los que ha recibido reconocimiento por su trabajada figura, como lo dejó ver en su reciente publicación en la que derrochó belleza.

Vanessa presume cuerpazo. Foto: IG @vanessaguzmann

Fue este jueves cuando Vanessa se lució en plataforma de Meta con un clip en el que compartió tres fotografías del recuerdo, pues se unió a la tendencia de las redes llamada "TBT", que consiste en publicar imágenes del pasado, como en las que ella se dejó ver luciendo su musculosa figura en un traje de baño de dos piezas que destaca por su diseño de animal print en colores azules y lavanda.

"#tbt Check in a las 5 am… ¡Divirtiéndome durante los registros, luciendo mis @angelcompetitionbikinis con bikini! Gracias por todo. Use my código de VANESSABFF Me lo agradecerán!! Team @teambossbodies Coach @caseymfit #vanessaguzman #bffbyvg #siquierespuedes #angelcompetition #angelcompetitionbikinis #BIKINIIFBBPRO #bikinicompetitor #bikini #ifbbbikinipro #ifbb #ifbbpro #proleague #NOALABUSODEOPINION", escribió la actriz para acompañar el posteo.

La actriz dejó sin aliento a sus fans. Foto: IG @vanessaguzmann

En las instantáneas que han recibido más de 11 mil "me gusta" y cientos de comentarios, se observa a la actriz e influencer fitness luciendo su trabajada silueta en un bikini que también llama la atención por su tamaño, pues se trata de un micro conjunto con el que se llevó todas las miradas y causó impacto, como sucede en cada una de las competencias a las que ha asistido, y aunque no en todas se ha llevado el primer lugar, sin duda deja sin aliento a sus fans.

Guzmán, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, inició su carrera en los medios después de participar en el certamen de belleza Miss Universo en el año 1996, donde llegó a ser una de las finalistas, y aunque no logró ser coronada, sí dejó claro que es una mujer muy hermosa y talentosa, por lo que no tardó en ser llamada para convertirse en estrella de la televisión, mientras que ahora es una destacada atleta, pues ha sido ganadora de diversas competencias.

Roba miradas con su belleza y trabajada figura. Foto: IG @vanessaguzmann



