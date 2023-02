Yalitza Aparicio impone moda con los mini shorts de mezclilla ideales para la primavera

Además de ser una de las actrices mexicanas más conocidas a nivel mundial, Yalitza Aparicio ha logrado destacar como todo un referente de la moda y para probar este punto lo único que hay que hacer es echarle vistazo a la última publicación que realizó a través de su perfil de Instagram, donde presumió algunas fotos de su viaje a uno de los lujares turísticos más emblemáticos de Oaxaca, además, lo que más llamó la atención fue el outfit con el que impuso moda para la próxima primavera.

Como se mencionó antes, fue a través de la concurrida aplicación de la camarita donde Yalitza Aparicio compartió una serie de fotografías donde presumió la espectacularidad de las cascadas petrificadas de Hierve el Agua, uno de los sitios turísticos más emblemáticos de su natal Oaxaca y aunque dejó ver que ya conocía dicho lugar, aseguró que es uno de sus lugares favoritos.

Yalitza Aparicio es todo un referente de la moda. Foto: IG: yalitzaapariciomtz

“Los lujares a donde siempre quieres volver” fue el texto que escribió Yalitza Aparicio para acompañar una pequeña galería donde apareció posando teniendo como fondo los espectaculares paisajes naturales que ofrece “Hierve el Agua”.

En cuanto al outfit con el que Yalitza Aparicio derrochó estilo durante su viaje se trataba de un mini short de mezclilla que le permitió mantenerse fresca pese a las intensas temperaturas que anuncian la llegada de la primavera, además, estaba utilizando una blusa de color verde, la cual, no tenía mangas, además, complemente su look con un elegante sombrero y calzó un par de tenis blancos para complementar el look que será tendencia en la temporada de calor.

Yalitza Aparicio presumió las maravillas naturales que ofrece su estado. Foto: IG: yalitzaapariciomtz

Como era de esperarse, la publicación de Yalitza Aparicio tuvo una gran repercusión en plataformas digitales, prueba de ello es que en tan solo unas cuantas horas su post logró acumular más de 40 mil likes, además, los halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades no se hicieron esperar, por lo que la estrella de producciones como “Roma” y “Presencias” pudo reafirmarse como todo un referente de la moda.

Yalitza Aparicio se llevó decenas de halagos. Foto: IG: yalitzaapariciomtz

Yalitza Aparicio estrena nueva faceta en el cine

Usualmente, Yalitza Aparicio aparece delante de las cámaras, sin embargo, hace apenas unos días la talentosa actriz de 29 años reveló que estrenará una nueva faceta en la industria cinematográfica pues se lanzará como productora en la película llamada “Bonded”, con la cual, pretende sacudir a todo Hollywood.

Cabe mencionar que, en esta nueva etapa de su carrera, Yalitza Aparicio contará con el cobijo de Infinity Hill, casa productora que estuvo detrás de “Argentina 1985”, una de las películas nominadas a los Premios Oscar 2023, por lo que se espera que dicha producción tenga el mismo éxito.

Yalitza Aparicio sigue cosechando éxitos dentro del cine. Foto: IG: yalitzaapariciomtz

Además de tener a Yalitza Aparicio como productora ejecutiva, “Bonded” estará dirigida por Mohit Ramchanhani y se sabe que Luis Mandoki también tendrá una colaboración, mientras que el elenco estará encabezado por los mexicanos Diego Calva y Paulina Gaitán, además del chileno, Alfredo Castro y el estadounidense, Jason Patric.

SIGUE LEYENDO:

Andrea Legarreta: este es el proyecto que ya no pudo hacer con Erik Rubín

Shakira: las frases más desgarradoras que dijo al hablar de su ruptura con Piqué

Andrea Legarreta: ¿Quiénes son y a qué se dedican los papás de la conductora de “Hoy”?