Jungkook de BTS manda su primer mensaje tras desaparecer de Instagram

Los integrantes de BTS decidieron abrir sus cuentas personales de Instagram en 2021, por primera vez en su carrera tendrían sus perfiles oficiales de manera individual. Tras romper récord de likes y de seguidores, Jungkook decidió cerrar su red social de manera permanente.

Desde su apertura, cada integrante de la boyband se ha dedicado a personalizar su Instagram con su estética, fotos y estilo que los caracteriza. El menor de BTS decidió arreglar su feed para que su página fuera mucho más profesional, pero la madrugada de este martes borró su cuenta.

El cantante explicó que no usa con frecuencia la red social, por lo que incluso borró la app de su celular. También aclaró que no fue hackeado, pues él mismo la eliminó. Algunas fans creen que fue una mala decisión, otras creen que no tenía caso si no era realmente activo.

Jungkook de BTS seguirá usando Weverse tras eliminar Instagram

Luego de borrar su cuenta de Instagram, las fans de Jungkok de BTS compartieron los archivos que guardaron de su cuenta, para no perder las imágenes y videos que publicó el idol durante su uso. Luego de ser tendencia en Twitter tras la eliminación de su perfil, el cantante compartió su primer mensaje en Weverse:

Prefiero hacer lives en Weverse. No creo regresar a insta por ahora...

Fue lo que les prometió a sus fans, quien podrán seguir en contacto con Jungkook a través de la plataforma, donde suele responder mensajes del ARMY o hacer transmisiones en vivo. Actualmente, está alejado de las redes, pues se ha dedicado a descansar plenamente.