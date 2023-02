Esta es la canción que Queen le negó a Sylvester Stallone y que marcó un antes y un después en la música

En los años 80 Sylvester Stallone se encontraba en la cima de Hollywood gracias a su súper producción “Rocky Balboa”. En esa época si te llamaba el actor era imposible negarse a hacer lo que pedía ya que si salías en sus películas, pues tenías el éxito asegurado por más que no seas tan bueno.

En esa misma época, Queen era una de las bandas más elegidas en el mundo. Todas sus canciones llegaban a los primeros puestos de los listas de música y no solo llenaban los bares de Inglaterra sino también, sus recitales acogían a miles de fans en los estadios de futbol. Por eso, contar con esta banda para lo que fuera, era sinónimo de éxito.

La canción que Queen le negó a Stallone

Sylvester Stallone estaba muy contento por comenzar a grabar lo nueva edición de “Rocky Balboa”. La parte uno y dos fueron todo una sensación y por eso esperaba que la tercera entrega tenga un plus. Por eso, se encargó de estar en todos los detalles hasta saber cual serían las canciones que saldrían en ella.

La banda favorita del actor era Queen por eso, no dudo en consultarles si podía incluir la canción “Another One Bites The Dust” para dar comienza a la tercera película del boxeador. Bueno al contrario de los que él se imaginaba, la banda inglesa se negó a darle la canción y por eso Stallone tuvo que ir por un plan B.

Al final, Sylvester Stallone termina llamando a Jim Peterik (vocalista de Survivor) para que sea su canción la que participara de esta entrega de “Rocky Balboa”. El cantante accedió y terminó incluyendo la canción “Eye of the Tiger”. Sin dudas este tema musical fue todo un éxito y encabezó 15 semanas consecutivas las listas.

