El rotundo cambio de look de Manuela, la hija mayor de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz ha dejado de ser notica por los su canciones románticas para que el centro de atracción se su hija mayor. La joven empresaria sin dudas es una de las nuevas sensaciones dentro del mundo del entretenimiento no solo por su talento sino porque Manuela Sanz combina la belleza con el emprendimiento.

Manuela Sanz de 21 años es una de las jóvenes más emprendedoras debido a la marca de trajes de baño que inició como un pequeño proyecto y hoy día ya cuenta con varios adeptos. La clave del éxito de su negocio es que no teme a las transformaciones y se utiliza de modelos siempre variando su estilo.

Manuela Sanz. Fuente: Instagram @manuela.snzm

El nuevo look de Manuela Sanz

Alejandro Sanz se presentó en Guadalajara y brindó un concierto con mucha repercusión en las redes sociales, pues ese show se lo dedico a su hija quien siente por México un auténtico cariño ya que cada vez que viaja se siente como en casa y muchos creen que es porque su madre es oriunda de este país y le ha hecho amar los colores.

Manuela Sanz estaba en ese concierto y no dudo en sacarse un par de fotos con Christian Nodal y dejar a la vista el rotundo cambio de look que dejó sorprendidos a muchos usuarios de las redes sociales ya que se vio a la joven con el cabello muy oscuro cuando no es su estética más habitual o por lo menos de los últimos días.

Manuela Sanz. Fuente: Instagram @manuela.snzm

La hija de Alejandro Sanz se mostró con un outfit total black, pues no solo el cabello estaba de negro sino también, todo su vestuario. Con este rotundo cambio de look, Manuela Sanz es considerada una de las jóvenes más hermosas en las plataformas. Sin dudas la belleza acompaña a la hija de Alejandro Sanz elija el color de cabello que elija.

SIGUE LEYENDO

VIDEO: Alejandro Sanz y Christian Nodal sorprenden a fans al cantar juntos en Guadalajara

Las fotos de Manuela, hija de Alejandro Sanz, que demuestran que es la nueva promesa del espectáculo