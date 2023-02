Así fue como Lionel Messi confesó que le gusta BLACKPINK y su favorita es Lisa

Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa, es la rapera y maknae de BLACKPINK, pero también se ha popularizado por sus canciones como solista "MONEY" y "LALISA". De hecho, su música se ha vuelto tan popular que actualmente es la cantante de K-Pop con más reproducciones en la plataforma de Spotify.

Por esta razón, es común que cantantes como Rosalía o Karol G la reconozcan como su favorita dentro de la agrupación y hace poco también el futbolista Neymar da Silva Santos se unió a su lista de fans, pero él no es único deportista que admira a la tailandesa, ya que Lionel Messi también sería uno de sus admiradores.

¿Lionel Messi es fan de Lisa?

De acuerdo con el canal oficial de futbol de Brasil, la intérprete de "MONEY" es la preferida del jugador argentino, pues cuando empezó un partido entre Argentina y Croacia en el 2020 sonó una canción de Lisa con la que quedó encantado. Aunque se desconoce cuál fue, afirman que Messi se volvió BLINK desde entonces.

“Lisa me inspira todos los días y escucharla cantar sobre estar orgullosa de sus propios logros me motivó a dar todo en este juego. Espero que me esté animando en este Mundial”, detalló en aquel entonces el argentino.

Lisa con Neymar. (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿Por qué Messi no tiene una foto con BLACKPINK?

Actualmente, no existe una foto de Messi junto a Lisa, pero hay una colaboración donde el jugador argentino participó alado de las chicas de BLACKPINK. En el 2021, el deportista trabajó junto a la gilrband y Beyoncé para un comercial de la marca deportiva Adidas.

Lisa y Messi usando ropa Adidas de la colección de Ivy Park de Beyoncé. (Créditos: Instagram / @weareivypark)

Además, ambas celebridades suelen usar ropa de dicha marca y colaboran contantemente para comerciales o campañas publicitarias.

