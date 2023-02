VIDEO: Don Francisco aparece a sus 82 años como conductor de Uber, ¿tiene problemas de dinero?

En las últimas horas, el nombre de Don Francisco ha ocupado los primeros puestos en las listas de tendencias de diferentes plataformas de redes sociales y esto se debe a que se hizo viral un video en el que el icónico conductor chileno apareció como chofer de Uber, por lo que de inmediato comenzaron a surgir diferentes versiones en las que se aseguraba que el titular de “Sábado Gigante” estaba atravesando por una crisis económica, sin embargo, dichas versiones son falsas, por lo que a continuación te contamos lo que verdaderamente pasó.

El video de Don Francisco en cuestión se trató de una broma realizada por el locutor Alberto Sardiñas y el famoso presentador nacido en Chile le siguió el juego asegurando que ya llevaba tres viajes. “Yo pedí un Uber y su cara me es conocida, señor chofer”, comenzó el video Alberto Sardiñas y una vez que enfocó a Don Francisco, el presentador, quien se encontraba conduciendo un auto por las calles de Miami, siguió el juego: “Estoy haciendo Uber desde hoy, hoy empecé y este es mi tercer viaje”, señaló el emblemático conductor.

En otro momento del video, Alberto Sardiñas le preguntó a Don Francisco que cómo se sentía en su nuevo oficio y este respondió que muy bien e hizo alarde de su buena conducción pues hizo su viaje en la mitad de tiempo que tenía contemplado.“(Me siento) muy bien, ya estamos llegando, demoramos 17 minutos en llegar, normalmente este viaje dura 45 minutos, claro que me vine a 90 millas, pero no importa, yo pago el ticket”, refirió con una sonrisa en el rostro Don Francisco.

Para finalizar, Alberto Sardiñas aseguró que le dejaría una buena propina a su conductor y en la descripción de su video dejó en claro que todo fue una broma, no obstante, aseguró que si Don Francisco realmente se dedicara a trabajar como taxista de aplicación sería el “el Uber más entretenido de Miami”.

¿Qué hace actualmente Don Francisco?

Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, como realmente se llama Don Francisco, actualmente tiene 82 años de edad y sigue más que activo en la televisión, trabaja para CNN desde el 2021 en el programa llamado “Don Francisco: Reflexiones” donde maneja el mismo formato de entrevistas que lo ha mantenido en la cima del éxito durante seis décadas en la industria del entretenimiento.

Cabe mencionar que, debido a su avanzada edad, el también productor y empresario ha comenzado a dejar algunos proyectos pues hace unos meses anunció que luego de 44 años optó por dejar la conducción del Teletón Chile. “Creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado, camino a cumplir los 82 años de vida, me parece responsable y necesario, no voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar mientras las fuerzas me lo permitan”, señaló el icónico conductor, quien, por ahora, no tiene planes para retirarse de forma definitiva.

