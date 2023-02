Oscar 2023: ¿Cuántos premios de la Academia tiene Tom Cruise?

Tom Cruise es uno de los actores más conocidos en Hollywood, debido a que ha trabajado desde hace varios años y a que sus películas son muy populares, al grado en ser las más taquilleras en la industria, como es el caso de su más reciente cinta "Top Gun Maverick". Debido a su gran éxito, muchos se preguntan cuántos premios Oscar tiene actualmente y qué probabilidades tiene de ganar la estatuilla en la próxima gala este mes de marzo.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos sorprendió al considerar a la película de Cruise en seis categorías, incluida "Mejor película". Las ternas en las que aspira a una presea son "Mejor guion", "Mejor montaje", "Mejor sonido", "Mejor efectos visuales" y "Mejor canción original", y a pesar de que el histrión, de 60 años, no se está nominado a "Mejor actor protagónico", podría llevarse un reconocimiento debido a que fue parte de la producción de la cinta.

¿Cuántos premios Oscar tiene Tom Cruise?

El actor aspira a ganarse una estatuilla a "Mejor película" el próximo 12 de marzo con esta secuela de "Top Gun" (1986), en la que volvió a interpretar al protagonista Pete "Maverick" Mitchell. Sin embargo, ésta no es la primera vez que el galán de la pantalla grande es nominado a un premio Oscar, pues ya ha sido considerado en tres ocasiones anteriores, pero, lamentablemente, nunca se ha llevado el trofeo a casa, a pesar de su talento como intérprete y estelarizar filmes que recaudan millones de dólares alrededor del mundo.

La primera vez que Thomas Cruise Mapother IV, nombre completo de la celebridad estadounidense, fue nominado a los premios de la Academia fue en 1989 con la película "Nacido el 4 de julio", cinta que lo hizo colocarse en la terna de "Mejor actor", sin embargo, en aquella oportunidad no lo consiguió la estatuilla, a pesar de haber ganado los Globos de Oro. La segunda vez fue en 1996 con el largometraje "Jerry Maguire", con el cual tampoco obtuvo la presea y por último en 1999 fue considerado en la categoría "Mejor actor de reparto" por "Magnolia", pero repitió la historia de las dos veces anteriores.

En tanto, estos premios Oscar 2023, Tom Cruise vuelve a ser considerado por la Academia, pero esta vez en la categoría de "Mejor película", junto a Christopher McQuarrie, David Ellison y Jerry Bruckheimer. Aunque el filme no es el favorito para llevarse el máximo reconocimiento de la industria, de lograrlo conseguiría una hazaña no vista desde los años 40, en la que no se había visto ganar a un filme que no estuviera en las ternas de "Mejor actor" o "Mejor director".

Tom Cruise fue parte de la producción de "Top Gun Maverick" por lo que aspira a un Oscar Foto: Especial

En tanto, la cinta llegó a la pantalla grande después de 37 años de la primera, pues el 28 de abril de 2022 fue lanzada en CinemaCon y el 27 de mayo en todos los cines. "Top Gun Maverick" recaudó mil 488 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 2022 y con las que más ganancias obtuvo Tom Cruise en su larga trayectoria.

