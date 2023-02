Dulce hace fuerte confesión sobre su vida íntima con Gonzalo Vega: “Fingí que me gustaba”

En más de una ocasión Dulce ha asegurado que Gonzalo Vega fue el primer gran amor en su vida y ha hablado maravillas del tiempo en el que estuvieron juntos, sin embargo, hace apenas unas horas, la reconocida cantante realizó fuertes declaraciones que dejaron ver que no todo fue miel sobre hojuelas en su relación con el galán de telenovelas pues aseguró que la intimidad no le resultaba tan placentera, por lo que en esta nota te contaremos a detalle todo sobre estas confesiones de la intérprete que dejaron boquiabiertos a todos sus fans.

Estas fuertes declaraciones de Dulce fueron vertidas por ella misma durante su participación en “La Entrevista” con Yordi Rosado y durante la charla, la cantante habló sobre su vida personal y sobre su camino a la fama, además, fue inevitable que saliera a flote el nombre de Gonzalo Vega, pues fue con el actor con quien protagonizó una mediática relación a mediados de la década de 1970, la cual, fue sumamente criticada por la marcada diferencia de edades pues ella tenía tan solo 17 años, mientras que el galán de telenovelas ya tenía 29.

Durante su relato, Dulce señaló que en cuanto cumplió 18 años de edad se fue a vivir con Gonzalo Vega, a quien catalogó como todo un caballero al que quiso mucho, no obstante, señaló que en un inicio las cosas en pareja no fluyeron como se esperaban pues contó que no tuvieron intimidad durante varios meses pues confesó que “al ser una joven de pueblo” el sexo era algo “prohibido” para ella, incluso confesó que no dormían juntos pues ella se quedaba en la habitación y el actor en la sala.

En otro momento de su relato, Dulce señaló que se animó a tener intimidad con el actor de "Nosotros los nobles" por consejo de sus amigas, quienes le decían que aprovechara al galanazo que tenía a su lado, además, confesó que el actor ya le había pedido que se separaban pues ya no podía seguir viviendo así, por lo que tuvo que “ofrecerse en sacrificio”.

Dulce ha hablado de su romance con Gonzalo Vega en distintas ocasiones. Foto: Especial

"Yo les decía, no quiero, me da asco, me da terror, me da miedo y mis amigas me decían, eres una pende..., ve el hombre que tienes, esa belleza de hombre y no estás aprovechando, pero yo así de qué tengo que sentir, qué es eso y ellas me decían relájate y déjate llevar, entonces dije ok, ta’ bueno, y ofrecí mi sacrificio, ni modo, no lo quería perder", comentó la intérprete de éxitos como “Tu muñeca” y “Lobo”.

“Fingí que me gustaba”, reveló Dulce

Para finalizar su relato, Dulce contó que las primera veces que tuvo intimidad con Gonzalo Vega tuvo experiencias sumamente desagradables e incomodas pues sus “traumas” no la dejaban gozar plenamente de su sexualidad, incluso, confesó que tuvo que fingir placer, pero realmente “no sentía nada”, no obstante, este hecho le permitió alargar su relación con el histrión por algunos años más, hasta que finalmente decidieron separarse debido a que ambos tenían apretadas agendas que les impidieron continuar con su amorío.

Dulce y Gonzalo Vega se separaron para privilegiar sus respectivas carreras. Foto: Especial

“Me daba vergüenza verme el cuerpo y verle yo esa cosa que tenía ahí, ¿Qué es esto?’ qué horrible, durante meses fingí que me gustaba, pero no me gustaba, no entendía por qué le gustaba, yo no sentía nada porque estaba prisionera de mis traumas, tanto fingí que me la creí y me empezó a gustar, si está rico, con razón me decían que era una pende… , este hombre es mío”, finalizó la cantante.

