Con 25 años de diferencia, Gonzalo Vega tuvo un polémico romance con una actriz del Cine de Oro

El actor Gonzalo Vega tuvo una prolífica carrera en el medio artístico, sin embargo, hay detalles de su vida personal que pocos conocen, como el polémico romance que tuvo con una actriz el Cine de Oro, con quien había 25 años de diferencia, por lo que fueron duramente criticados.

Gonzalo Agustín Vega González nació en la Ciudad de México, el 29 de noviembre de 1946. Era hijo del español Agustín Amador Vega y la mexicana Raquel González Medina. Desde joven se sintió atraído por la actuación, aunque su papá no estaba de acuerdo en que dedicara su vida a esa profesión.

Vega estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y después en el Centro Universitario de Teatro. Inició su carrera en 1968, en la obra "La ronda de la hechizada". Ese mismo año debutó en el cine con "Los recuerdos del porvenir", del director Arturo Ripstein, quien dirigió una polémica película que Mario Almada se arrepintió de filmar.

En sus inicios, la situación económica de Gonzalo no era la mejor, y se complicó al saber que sería padre. El 9 de octubre de 1968 nació su primera hija, Gabriela Tovar, producto de una relación con María Eugenia Tovar, una estudiante de medicina, con la que se casó, pero la relación no duró mucho tiempo.

Después de su divorcio, el actor inició una relación con la ya conocida actriz, Ofelia Guilmáin, quien se dio a conocer en el llamado Cine de Oro, romance que duraría cuatro años, a pesar de que fue polémica por la diferencia de edades, ya que ella era mayor por 25 años.

Lo que se sabe sobre su noviazgo es que se conocieron durante los ensayos de la obra "La ronda de la hechizada". De acuerdo con entrevistas que Vega dio años después, lo enamoró el hecho de que "era una señora con una conversación maravillosa, con unas amistades fantásticas, con todos los grandes actores de México y yo babeaba. Me bebía los vientos de Ofelia. Ella se sintió atraída por la juventud", afirmaba el actor.

Según lo publicado por la revista Quién, el romance con Ofelia le trajo a Gonzalo una época sin muchos proyectos, y el actor suponía que era porque había un rechazo hacia su relación con una mujer mayor; pero años después se enteró que ella no quería que trabajara, además de reconocer que era una mujer muy celosa.

"Me sentí traicionado, porque nunca supe de esto. Yo llegaba a la casa muy feliz con mi libreto y ella me decía: ¡Ah! ¿Con quién te vas a besar? ¡Uffff. Esa sí era celosa y no historias! Me cortaba las alas constantemente", declaró.