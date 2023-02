Sostente con firmeza de algo antes de ver cómo lucía Megan Fox a los 18 años cuando participó de “Two and a Half Men”

Megan Fox se hizo muy famosa gracias a la interpretación que hizo en la saga “Transformers”. Por el personaje y su hermosura, fue elegida una de las grandes revelaciones del cine y más de uno quedo enamorado. Sin embargo cuando aún no llegaba a hacer una súper estrella, tuvo algunos papeles que no son muy conocidos.

En "Two and a Half Men" fue una de las primeras apariciones en las pantallas. Es evidente que cuando hizo un pequeño papel en esta gran serie estadounidense, no era la bomba sexy que se puedo ver en “Trasformers” ya que su apariencia física era totalmente diferente a la que luce hoy y se veía mucho más niña.

Megan Fox. Fuente: Instagram @meganfox_italy

La participación de Megan Fox en "Two and a Half Men"

La actriz Megan Fox tuvo su aparición en la comedia por el 2004. En la gran serie que tenía como portagonista a Charlie Sheen, la actriz interpretó a la nieta del personaje Bertha, interpretado por Conchatta Ferrek, la ama de llaves de Charlie Harper, papel interpretado por Sheen y que causo fueron hasta que salió de la pantalla chica.

Precisamente Fox apareció en esos capítulos del 2004 como Prudence, la bella nieta de Bertha que va a trabajar con ella a la casa de Charlie en Malibú y atrae a los hombres con su belleza. Es que a pesar que no era la diosa que se podía ver en la gran película de Spielberg, la parición en “Two and a Half Men" no pasa desapercibido para los fans.

Como se puede ver en foto, la actriz Megan Fox inició en la pantalla chica mostrando su gran talento y su perfecta belleza desde entonces, pero lo real es que, su apariencia física es completamente diferente a la que luce hoy la súper estrella. De ambas maneras enamora a todos con su increíble rostro destacando su inigualable mirada.

