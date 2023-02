Mira Quién Baila All Star: quién fue el eliminado del domingo 19 de febrero

Este domingo se llevó a cabo la cuarta gala del reality show Mira Quién Baila All Stars, el cual se ha convertido en uno de los programas favoritos para miles de televidentes mexicanos. En el programa participan actores, cantantes e influencers, quienes se encuentran compitiendo por un premio en efectivo, el cual donarán a una organización benéfica, por lo que los participantes dejan todo en la pista para conseguir el premio mayor.

No obstante, cada semana una nueva celebridad tiene que abandonar la competencia en esta ocasión fue la actriz y conductora Brenda Kellerman quien se despidió de la pista de Mira Quién Baila All Stars. La originaria de Costa Rica es la tercera eliminada del reality. Hasta este domingo solo habían salido Gabriel Coronel, quien tuvo que dejar el programa de Televisa por una lesión y Michelle González.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman quedaron en riesgo de salir eliminados. Foto: Univisión.

Cabe mencionar que la próxima gala ya será la semifinal de la competencia, por lo que en este emisión los jueces se enfrentaron a la difícil tarea de elegir a los semifinalistas. La primera celebridad en avanzar a la semifinal fue María León, quien además fue nombrada como la mejor de la noche. Posteriormente, Ana Isabelle fue anunciada como la segunda semifinalista. Los jueces también destacaron el trabajo y desempeño de Jorge Anzaldo, quien pasó a la siguiente etapa del show. Y ya por último, fue Miguel Martínez quien consiguió salvarse de irse a la eliminación.

De esta manera fueron Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, quienes son pareja en la vida real, quienes quedaron en riesgo de eliminación y tuvieron que enfrentarse para que uno de los dos avanzara a la siguiente etapa del programa. En el enfrentamiento entre Brenda Kellerman y Valencia fue Ferdinando quien consiguió salvarse, pese a tener una lesión en la rodilla. Por lo que Kellerman tuvo que irse del reality. La pareja protagonizó una emotiva despedida en la que hasta hubo un beso entre ambos.

Ferdinando y Brenda protagonizaron una emotiva despedida. Foto: @miraquienbailamx

“Fue una experiencia increíble, me reté a bailar, hice cosas que pensé que no iba a poder, lo logré y me dieron paz. Me llevo amigos, y las criticas buenas y malas todas me sirven para crecer. Me voy feliz“, mencionó Brenda antes de abandonar la competencia. Cabe mencionar que la actriz no se fue con las manos vacías pues se llevó un cheque para la fundación por la cual bailaba.

